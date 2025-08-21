Гришин об обмене Леонтьева: «Освобождаем место для защитника с атакующими навыками и хорошим катанием. Время до начала сезона есть, надеемся, что-то будет»
Игорь Гришин высказался об обмене защитника Владислава Леонтьева в «Адмирал».
– Почему обменяли Владислава Леонтьева?
– Ищем защитника другого плана. Освобождаем место для защитника с атакующими навыками и хорошим катанием.
Время до начала сезона есть, надеемся, что что-то будет, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
