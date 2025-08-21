Хисамутдинов вернулся в «Нефтехимик», контракт – на один сезон
«Нефтехимик» заключил соглашение с Арсеном Хисамутдиновым.
Двусторонний контракт с 27-летним форвардом рассчитан на один сезон.
«Форвард является воспитанником нашего клуба и выступал за «Стаю» в сезонах-2018/19 и 2019/20. Всего за «Нефтехимик» провел 41 матч и набрал 8 (3+5) очков.
Мы рады возвращению Арсена в родную команду и желаем успешной игры!» – говорится в заявлении нижнекамского клуба.
В КХЛ Хисамутдинов также выступал в составе «Автомобилиста» и рижского «Динамо». Кроме того, форвард играл за фарм-клуб «Монреаля».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Нефтехимика»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости