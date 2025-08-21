0

Хисамутдинов вернулся в «Нефтехимик», контракт – на один сезон

«Нефтехимик» заключил соглашение с Арсеном Хисамутдиновым.

Двусторонний контракт с 27-летним форвардом рассчитан на один сезон. 

«Форвард является воспитанником нашего клуба и выступал за «Стаю» в сезонах-2018/19 и 2019/20. Всего за «Нефтехимик» провел 41 матч и набрал 8 (3+5) очков.

Мы рады возвращению Арсена в родную команду и желаем успешной игры!» – говорится в заявлении нижнекамского клуба. 

В КХЛ Хисамутдинов также выступал в составе «Автомобилиста» и рижского «Динамо». Кроме того, форвард играл за фарм-клуб «Монреаля». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Нефтехимика»
logoКХЛ
logoНефтехимик
переходы
logoАрсен Хисамутдинов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Нефтехимик» обменял Леонтьева в «Адмирал» на компенсацию
сегодня, 11:12
«Нефтехимик» подписал контракт с Юртайкиным на год. Сообщалось, что форвард заработает 20 млн рублей
вчера, 15:25
Хафизуллин подписал контракт с «Нефтехимиком» на год
131 июля, 13:40
Главные новости
«Чикаго» продлил контракт с Назаром на 7 лет. Кэпхит – 6,59 млн долларов
13 минуты назад
Генменеджер «Вашингтона» не обсуждал с Овечкиным его планы на будущее: «Дадим ему рассказать, что он думает, когда он сам захочет об этом поговорить. Он заслужил право принимать решения»
15 минут назад
Названная в честь Бобровского лошадь выиграла скачки Skidmore Stakes в Саратога-Спрингс с призовым фондом 150 тысяч долларов
552 минуты назад
Фетисов о рекорде Овечкина: «Видели, как он гонял Гретцки, 5 игр Уэйн ездил за командой. Не думаю, что он очень хотел пожать руку Саше, но ему пришлось это сделать»
24сегодня, 17:12
Романов о характере Деанджело: «В 90% фигня, о чем про него говорят, он противоположность этому, добрый парень. У него хорошее чувство юмора, на льду он профессионал»
1сегодня, 16:36
Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» победил «Сибирь», «Авангард» обыграл «Нефтехимик»
34сегодня, 16:01
Гендиректор «Салавата»: «Нас будут называть подлецами, а регламент и потолок в это же время стали условными. Давайте сделаем арбитраж. Мы были бы не против решить вопрос с Ливо там»
13сегодня, 15:55
Фетисов – юным хоккеистам в Минске: «Без амбиций нечего в хоккее делать. Собирайтесь, идите домой в песочек играйтесь. Надо ставить перед собой большие цели, заниматься»
2сегодня, 15:41
«Трактор» назначил Кадейкина капитаном на сезон-2025/26. Телегин, Светлаков, Григоренко, Дронов – ассистенты
6сегодня, 14:46Фото
Глава Магаданской федерации хоккея Кабанен о встрече Путина и школьников в спорткомплексе «Президентский»: «У ребят была мечта увидеть президента вживую. Мечты сбываются»
8сегодня, 14:31
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин об обмене Леонтьева: «Освобождаем место для защитника с атакующими навыками и хорошим катанием. Время до начала сезона есть, надеемся, что-то будет»
37 минут назад
Ги Буше о 6:3 с «Нефтехимиком»: «Мы здорово нейтрализовали двойное меньшинство, забили в большинстве. Новички осваиваются. Движемся к регулярке, впереди еще много работы»
43 минуты назад
Александр Бурмистров: «СКА-Арена» сильнейшее впечатление производит! На монреальский «Белл Центр» похожа. Только тому почти 30 лет, а тут все новое, технологичное»
сегодня, 17:13
«Амур» рассматривает вариант подписания контракта с Сафиным (Metaratings)
сегодня, 16:44
Мэр Набережных Челнов о Зарипове: «У нас есть интересный проект. Собираемся начать строительство нового ледового дворца. Хотим, чтобы больше детей занимались фигурным катанием, хоккеем»
сегодня, 16:16
«Барыс» подписал контракт с Морелли на год. У форварда 153 очка в 322 матчах АХЛ
сегодня, 15:26
Седрик Пакетт: «Мне нравится Россия, много красивых городов. С русской кухней у меня не сложилось, некоторых вещей в еде не понимаю»
2сегодня, 15:15
Глава «Полипласта» Шамсутдинов о требованиях КХЛ к аренам: «Для Подмосковья путь в лигу закрыт. Если кто-то решит возродить «Витязь», он столкнется с тем, что нет подходящего ледового дворца»
8сегодня, 15:04
«Лада» показала новую форму – с джерси образца сезона-1993/94, когда клуб выиграл регулярный чемпионат. На груди – эмблема ВАЗ, использовавшаяся на автомобилях до середины 80-х
6сегодня, 13:41Фото
«Автомобилист» хочет 15 млн рублей за Филяева, минское «Динамо» не готово платить столько. У форварда 0+1 в 15 матчах прошлой регулярки
сегодня, 12:51