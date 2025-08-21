Хисамутдинов вернулся в «Нефтехимик», контракт – на один сезон

«Нефтехимик» заключил соглашение с Арсеном Хисамутдиновым.

Двусторонний контракт с 27-летним форвардом рассчитан на один сезон.

«Форвард является воспитанником нашего клуба и выступал за «Стаю» в сезонах-2018/19 и 2019/20. Всего за «Нефтехимик » провел 41 матч и набрал 8 (3+5) очков.

Мы рады возвращению Арсена в родную команду и желаем успешной игры!» – говорится в заявлении нижнекамского клуба.

В КХЛ Хисамутдинов также выступал в составе «Автомобилиста» и рижского «Динамо». Кроме того, форвард играл за фарм-клуб «Монреаля».