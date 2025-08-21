Ги Буше о 6:3 с «Нефтехимиком»: «Мы здорово нейтрализовали двойное меньшинство, забили в большинстве. Новички осваиваются. Движемся к регулярке, впереди еще много работы»

Ги Буше высказался о победе в матче с «Нефтехимиком» (6:3) на Кубке Блинова.

– Очередной матч предсезонки. Было много хороших моментов, но было и то, над чем нам надо поработать.

Здорово мы нейтрализовали двойное меньшинство, забили в большинстве – это не может не радовать. Наши новички осваиваются: Котляревский оформил дубль, Потуральски забил и реализовал буллит, это должно ему помочь в адаптации и уверенности.

Мы движемся к регулярке, и впереди еще много работы.

– «Авангард» играет на Кубке Блинова в 12 нападающих. Намеренно оставили себя без резерва?

– Сейчас неподходящее время для того, чтобы пробовать игроков, вызывать их, а потом отправлять обратно. Потому что у нас половина команды обновилась, мало времени до старта регулярки, и нам нужно выстроить сплоченный коллектив.

Хотим, чтобы ребята сыгрались, нашли «химию» и сложился сплоченный коллектив, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.