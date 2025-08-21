«Нефтехимик» обменял Леонтьева в «Адмирал» на компенсацию

Владислав Леонтьев перешел в «Адмирал» из «Нефтехимика» в результате обмена.

Сообщалось , что нижнекамский клуб получил тысячу рублей в качестве компенсации за 25-летнего защитника.

«В результате обмена на денежную компенсацию из «Нефтехимика » в «Адмирал» переходит Владислав Леонтьев. Контракт рассчитан на один сезон и носит односторонний характер



Владислав является воспитанником саратовского «Кристалла». За 160 матчей в КХЛ заработал 30 очков (6+24), показатель полезности «+1», – говорится в заявлении «Адмирала ».

В сезоне-2024/25 Леонтьев провел 68 матчей за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате и набрал 16 (3+13) очков.