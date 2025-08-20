  • Спортс
Защитник «Динамо» Паталаха о Нижнекамске: «Хороший город, его недооценивают, мне кажется. В основном я был на базе, там комфортные условия, вкусное питание»

Марио Паталаха поделился впечатлениями о жизни в Нижнекамске.

Защитник «Динамо» прошлый сезон провел в аренде в «Нефтехимике». 

– Год ты прожил в Нижнекамске. Каково тебе там было после Москвы?

– Мне там понравилось, это хороший город. Как мне кажется, его недооценивают. Для меня это был первый опыт смены команды и переезда в другой город. Меня хорошо там приняли, поэтому я быстро освоился. Это неплохой город. В «Нефтехимике» я нашел себе много друзей и получил большую игровую практику.

– Нижнекамск – город, где ввиду отсутствия большого количества развлечений ты намного лучше концентрируешься на хоккее. В твоем случае так и было?

– Да, так и есть. Я там жил на базе. В свободное время я мог тренироваться, ходить в зал. На арене была хорошая бросковая зона.

– И все же удавалось ли как-то проводить свободное время вне хоккея?

– Мы ходили обедать с ребятами в рестораны по выходным. Но в основном я был на базе. Она там хорошая. Комфортные условия, вкусное питание, – сказал Марио Паталаха.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
