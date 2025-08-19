Федоров о выводе его номера из обращения в «Детройте»: «Невероятно благодарен за эту огромную честь, всю жизнь буду хранить этот момент. С нетерпением жду встречи»

Сергей Федоров прокомментировал вывод его 91-го номера из обращения в «Детройте».

Торжественная церемония состоится в ночь с 12 на 13 января 2026-го, когда «Ред Уингс» будут принимать «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Я невероятно благодарен за эту огромную честь. Спасибо всем, кто связан с франшизой, особенно тем, кто помог мне перебраться в Детройт и дал возможность играть за этот исторический клуб.

Мне посчастливилось быть частью незабываемых команд, и, прежде всего, я горжусь тремя Кубками Стэнли, которые мы завоевали для наших замечательных болельщиков.

Воспоминания, связанные с этим временем – с легендарными товарищами по команде, тренерами и исключительным руководством, – останутся со мной навсегда.

И наконец, я хочу поблагодарить Криса Илича за его вчерашний звонок, чтобы сообщить о выводе моего номера из обращения. Этот момент я буду хранить всю жизнь.

С нетерпением жду встречи со всеми в январе», – сказал бывший нападающий «Детройта » Сергей Федоров .