Хоу – лучший игрок в истории «Детройта», Айзерман – 2-й, Лидстрем – 3-й, Федоров – 6-й, Дацюк – 8-й, Константинов – 16-й (Daily Faceoff)

Сергей Федоров и Павел Дацюк включены в топ-10 лучших игроков «Детройта».

В честь 100-летия клуба Daily Faceoff опубликовал свой рейтинг 25 лучших игроков в истории «Ред Уингс». 

1. Горди Хоу

2. Стив Айзерман

3. Никлас Лидстрем

4. Тед Линдсэй

5. Терри Савчак

6. Сергей Федоров

7. Алекс Дельвеккио

8. Павел Дацюк

9. Сид Абель

10. Хенрик Зеттерберг

11. Ред Келли

12. Брендан Шенахан

13. Норм Улльман

14. Марсель Проново

15. Крис Осгуд

16. Владимир Константинов

17. Эбби Гудфеллоу

18. Сид Хоу

19. Дилан Ларкин

20. Томас Хольмстрем

21. Джек Стюарт

22. Крис Дрэйпер

23. Даррен Маккарти

24. Джимми Ховард

25. Никлас Крунвалль

Среди не вошедших в топ-25 выделены: Харри Ламли, Джон Огродник, а также 2 явления – чемпионская команда-2002 с 10 будущими членами Зала хоккейной славы в составе и «Русская пятерка» 1990-х (Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов).

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Daily Faceoff
