Гатиятулин о стажировке в «Ванкувере»: «В НХЛ задаются стандарты, мы пробуем что-то внедрять. В «Каролине» тоже был, узнал их систему, в «Далласе». Это открыло глаза в плане атакующего хоккея»

Анвар Гатиятулин рассказал о пользе стажировки в «Ванкувере».

Весной прошлого года Гатиятулин перед назначением главным тренером «Ак Барса » ездил на стажировку в НХЛ.

«Стажировка в «Ванкувер »? Каждый тренер хочет развиваться, большинство ищет разные пути для этого, мне повезло, что есть хорошие отношения с Сергеем Гончаром , он помог организовать эту поездку, эту встречу, такие поездки помогают, где-то убеждаешься, что и где делаешь правильно, а где-то учишься. НХЛ – это куда мы смотрим, где задаются стандарты и пробуем что-то новое внедрять у себя.

Эта поездка открыла глаза в плане атакующего хоккея, мы стали больше рисковать, игра с шайбой подразумевает риск, где-то взяли систему «Ванкувера», я также побывал в «Каролине», узнал их систему, во что они играют, был в «Далласе », не первый раз туда ездил, там друг мой работает.

Это общение помогает понять, где ты прав, либо заставляет взгляд на какие-то вещи изменить. Мы предложили в прошлом году атакующий хоккей, к тому же состав позволял в него играть, он нравится болельщикам, почти все игры были при аншлаге, игроки это решение тоже поддержали», – сказал Анвар Гатиятулин.