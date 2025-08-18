Плотников о питании в СКА при Ларионове: «Изменения есть, но не кардинальные. Заменили макароны на безглютеновые, убрали ненужные соусы, подливки и сладкое»

Сергей Плотников оценил питание в СКА при Игоре Ларионове.

В это межсезонье бывший главный тренер «Торпедо» возглавил клуб из Санкт-Петербурга.

– Есть стереотип, что у Ларионова достаточно легкие сборы. Так ли это?

– Смотря с чем сравнивать. Не могу сказать, что они легкие. Просто устроены немного по-другому. У нас нет беговой работы на земле. Всю подготовку мы переносим на лед.

Тренировки проходят интенсивно, с полной самоотдачей. Все нацелено на то, чтобы компенсировать отсутствие «земли» именно на льду: и выносливость, и объем, и нагрузка.

– Питание при Ларионове сильно изменилось?

– Изменения есть, но кардинальными их не назовешь. Просто убрали лишнее: ненужные соусы, подливки, сладкое. Заменили макароны на безглютеновые. В остальном рацион остался прежним. У нас даже не столовая, а ресторан, и готовят здесь всегда отлично, очень вкусно.

– У вас здесь и завтрак, и обед, и ужин?

– Да, все здесь.

– Много ли теории у Ларионова?

– Да, перед вечерним льдом у нас всегда есть видеоразбор. Сначала показывают, что будет на тренировке: какие упражнения, как они связаны с подготовкой к игре.

Это не просто собрание ради собрания, а часть тренировочного процесса. Ты включаешься, понимаешь, что будешь делать, и откладываешь это в голове.

Так каждый день, понемногу, с акцентом на разные элементы, – сказал нападающий СКА Сергей Плотников .

