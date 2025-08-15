Ларионов хотел видеть Голдобина в СКА. Переговоры были близки к завершению, но «Спартак» изменил требования, и в Петербурге отказались от сделки («Матч ТВ»)
Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в последний момент клуб из Москвы попытался изменить условия сделки и трансфер не состоялся.
«СКА отказался от трансфера Голдобина. «Спартак» активно вел переговоры с армейским клубом, «красно-белые» планировали обменять Николая именно туда, Ларионов хотел видеть в команде Голдобина, который в прошлом являлся его клиентом, а сам Николай не возражал против перехода в СКА.
В какой-то момент переговоры по обмену даже были близки к удачному завершению, планировалось, что Голдобина обменяют на Матвея Короткого и еще одного молодого нападающего, но в последний момент «Спартак» изменил свои требования и захотел обменять Голдобина сразу на нескольких хоккеистов системы, Матвея Короткого и денежную компенсацию.
В СКА посчитали требования «Спартака» завышенными и отказались от сделки. В настоящее время «красно-белые» рассматривают и другие варианты обмена нападающего», – заявил источник телеканала.
В прошлом сезоне форвард набрал 55 (21+34) очков за 62 игры в Фонбет чемпионате КХЛ, а также 12 (3+9) баллов за 12 матчей в Кубке Гагарина. Контракт Николая Голдобина со «Спартаком» действует до конца сезона-2025/26.
