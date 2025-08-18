Плотников об уходе Ротенберга из СКА: «Было неожиданно. Все понимают, что Роман Борисович – большая фигура. Но мы как солдаты – есть контракт, выходим и работаем»

Сергей Плотников прокомментировал уход Романа Ротенберга из СКА.

– Насколько вас удивили изменения, произошедшие в межсезонье в СКА?

– Конечно, неожиданно. Как говорится, все случилось за один день. Но мы игроки, как солдаты. Пришел новый тренер, новое руководство, у нас есть контракт – мы выходим и работаем.

– Как вы узнали о переменах? Вы были в отпуске?

– Нет, я еще никуда не уезжал, был в Санкт-Петербурге и просто на спортивном сайте прочитал. Естественно, удивился – все понимают, что Роман Борисович [Ротенберг] – фигура большая, поэтому это было неожиданно.

– Про прошлый сезон: вы вылетели в первом раунде от «Динамо». Можно ли это считать провалом для СКА?

– Да, наверное, можно назвать это провалом. Я не припомню, чтобы СКА вылетал в первом раунде – это, конечно, не лучшее достижение для болельщиков и руководства, – сказал форвард СКА Сергей Плотников .