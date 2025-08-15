Захаркин в СКА пользуется доверием Ларионова, участвует в тренировках и трансферах. Он предложил оставить Плотникова и Зыкова в клубе («Матч ТВ»)

Игорь Захаркин участвует в тренировочном процессе и трансферной работе СКА.

Ранее специалист был назначен на пост советника генерального директора петербургского клуба. Захаркин уже работал в СКА . Он был старшим тренером в сезоне-2014/15, когда команда впервые выиграла Кубок Гагарина.

«Игорь Захаркин тренирует СКА перед новым сезоном. Специалист руководит занятиями на льду вместе с тренерским штабом Игоря Ларионова , активно влияет на подготовку тренировочного процесса команды, а также принимает непосредственное участие в занятиях с хоккеистами.

Захаркин пользуется большим кредитом доверия у Ларионова и даже принимает участие в трансферной политике клуба, именно его идеей было оставить в команде Сергея Плотникова и Валентина Зыкова , которых изначально Ларионов рассматривал как потенциальных игроков для обмена», – сообщил источник «Матч ТВ».