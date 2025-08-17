Зислис о Голдобине: «Пока склоняюсь к тому, что он окажется в «Барысе» и начнет там сезон. В «Спартаке» история с продлением всех достала, похоже»
Ранее появилась информация, что казахстанский клуб хочет забрать 29-летнего форварда из списка отказов, куда его поместил «Спартак».
«Больших сомнений и бурного проявления эмоций я, общаясь с представителями «Спартака», не заметил. История с переговорами относительно продления контракта с Голдобиным длилась очень долго и, похоже, всех достала.
Николай несколько раз отказался, посчитав предложение недостаточно привлекательным с финансовой точки зрения. Имел на это полное право.
Но как там писали мудрые люди? Нет человека – нет проблемы. Но забыть его сразу, конечно, не получится. Теперь придется ждать следующей весны, чтобы оценить нынешнее решение «Спартака».
Относительно будущего Голдобина кое-что для меня прояснилось уже вечером. Пока склоняюсь к тому, что он не просто окажется в «Барысе», но и начнет там сезон. Мне рассказали очень убедительную версию, почему будет так, а не иначе», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.
«Спартак» резко отказался от Голдобина. Что вообще происходит?