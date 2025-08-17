  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Зислис о Голдобине: «Пока склоняюсь к тому, что он окажется в «Барысе» и начнет там сезон. В «Спартаке» история с продлением всех достала, похоже»
0

Зислис о Голдобине: «Пока склоняюсь к тому, что он окажется в «Барысе» и начнет там сезон. В «Спартаке» история с продлением всех достала, похоже»

Михаил Зислис сообщил, что Николай Голдобин может начать сезон в «Барысе».

Ранее появилась информация, что казахстанский клуб хочет забрать 29-летнего форварда из списка отказов, куда его поместил «Спартак». 

«Больших сомнений и бурного проявления эмоций я, общаясь с представителями «Спартака», не заметил. История с переговорами относительно продления контракта с Голдобиным длилась очень долго и, похоже, всех достала.

Николай несколько раз отказался, посчитав предложение недостаточно привлекательным с финансовой точки зрения. Имел на это полное право.

Но как там писали мудрые люди? Нет человека – нет проблемы. Но забыть его сразу, конечно, не получится. Теперь придется ждать следующей весны, чтобы оценить нынешнее решение «Спартака».

Относительно будущего Голдобина кое-что для меня прояснилось уже вечером. Пока склоняюсь к тому, что он не просто окажется в «Барысе», но и начнет там сезон. Мне рассказали очень убедительную версию, почему будет так, а не иначе», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале. 

«Спартак» резко отказался от Голдобина. Что вообще происходит?

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoSports – Казахстан
logoБарыс
logoНиколай Голдобин
Михаил Зислис
logoСпартак
logoКХЛ
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Голдобина: «Николаю поступило предложение из НХЛ. Он его примет с большой вероятностью»
17вчера, 20:40
Голдобин перейдет в «Барыс», сообщил Шевченко: «Продолжение издевательства над Николаем. Почему они должны слушаться «Спартак» – не понимаю»
17вчера, 18:26
«Барыс» хочет забрать Голдобина. Ранее «Спартак» выставил форварда на драфт отказов (Михаил Зислис)
13вчера, 15:43
Майоров о Голдобине: «На «Спартаке» его потеря не скажется. Он играет на свободных шайбах и пространстве – в современном хоккее это невозможно»
12вчера, 11:33
Агент Голдобина об игроке на драфте отказов: «Это намеренно сделано сейчас, думаю. Команды укомплектованы – сложно сказать, кто его возьмет»
10вчера, 10:38
Главные новости
Браташ о тренерах из Северной Америки в КХЛ: «Очень трепетное отношение, клубы зажигают им зеленый свет. У российских коллег правила работы несколько иные, это наша традиция»
112 минут назад
Контрольные матчи. «Динамо» Москва против «Юности», «Сибирь» примет «Динамо-Алтай»
22 минуты назад
Кубок Минска. «Металлург» против «Адмирала»
32 минуты назад
Силаев – лучший проспект «Нью-Джерси» по версии сайта НХЛ, Грицюк – 2-й, Кейси – 4-й
52 минуты назад
Гендиректор «Авангарда» о питании: «Если заставлять всех есть спаржу, некоторые будут питаться в другом месте. Ради результата нужно себя ограничивать. Есть те, кто до этого не дозрел»
3вчера, 21:45
Агент Голдобина: «Николаю поступило предложение из НХЛ. Он его примет с большой вероятностью»
17вчера, 20:40
Гендиректор «Авангарда» об ультиматуме Буше по Ткачеву: «Это не ультиматум, а данность. Он сказал: игрок потребует определенную роль, опираясь на свой статус, я не смогу этого дать»
3вчера, 20:22
Голдобин перейдет в «Барыс», сообщил Шевченко: «Продолжение издевательства над Николаем. Почему они должны слушаться «Спартак» – не понимаю»
17вчера, 18:26
Гендиректор «Авангарда»: «Луи Робитайл влюблен в Россию, Омск, учит русский. Иностранные тренеры говорят: «К русским формируется искаженное отношение из-за геополитической повестки»
3вчера, 18:12
США выиграли Кубок Глинки/Гретцки впервые с 2003 года, победив Швецию в финале. Канада была сильнее Финляндии в матче за бронзу
3вчера, 18:00
Ко всем новостям
Последние новости
17-летний форвард Швеции Нордмарк стал лучшим снайпером и бомбардиром Кубка Глинки/Гретцки с 12 (7+5) очками в 5 играх. Он доступен для драфта НХЛ-2026
сегодня, 03:40
Шайфли о приходе Тэйвса в «Виннипег»: «Почти идеальный сценарий. Он легенда – и для НХЛ, и для города. Я рад, что у нас есть парень с таким опытом и статусом»
сегодня, 03:25
Кудашов об изменениях в школе «Динамо»: «Какие ожидания? Что обгонит «Спартак», ЦСКА, АКМ и все прочие»
вчера, 22:02
Генменеджер «Монреаля» о Добсоне: «Не каждый день удается получить 25-летнего защитника с таким опытом, качествами, габаритами и правым хватом. Надеемся, что Ноа усилит нас»
1вчера, 21:34
Дедунов о Крикунове: «У него колоссальный авторитет, его знают все. Требования строги, но в целом – та же шайба, тот же лед»
вчера, 21:19
Бучельников о переходе в ЦСКА: «Случился неожиданно, очень обрадовался такому шансу. Мы должны доказать, что достойны играть на высоком уровне»
вчера, 19:31
Дедунов о жизни в Сочи: «Надо адаптироваться к жаре. Все соблазны – в выходной, когда по две тренировки в день, между сном и походом на море выбираешь отдых»
1вчера, 19:14
Брэди Мартин – лучший проспект «Нэшвилла» по версии сайта НХЛ, Молендик – 2-й, Эдстрем – 3-й
2вчера, 18:58
«Адмирал» подписал контракт с Тимашовым на 2 года. Сообщалось, что шведский форвард подал документы на получение паспорта РФ
2вчера, 18:39
Дедунов о сборах «Сочи» при Крикунове: «Баллонов нет, даже нигде не видел. Кросс был – тест Купера, 3 километра бежали, все остальное – на льду, в зале»
вчера, 17:19