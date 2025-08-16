Агент Голдобина об игроке на драфте отказов: «Это намеренно сделано сейчас, думаю. Команды укомплектованы – сложно сказать, кто его возьмет»

Агент Николая Голдобина прокомментировал перевод игрока в список отказов.

В течение 48 часов любой клуб Фонбет чемпионата КХЛ может подать заявку на получение спортивных прав на форварда «Спартака».

При наличии нескольких предложений, приоритет будет отдан клубу, занявшему более низкую строчку в прошлом регулярном чемпионате.

«Это решение «Спартака ». Я за них ничего не могу ответить. Поэтому это и называется их решением. Я не удивлен. Не знаю, по какой причине. Почему, лучше задать вопрос «Спартаку».

Ко мне многие клубы обращались, посмотрим. Но сейчас-то уже идет предсезонка, команды укомплектованы. Мне сложно сказать, кто его возьмет, потому что потолок зарплат никто не отменял.

Я думаю, что это намеренно сделано в этот период, не месяц назад, а сейчас. Поэтому как бы все читаемо», – сказал агент игрока Сергей Исаков .

«Спартак» поместил Голдобина в список отказов. У форварда 67 очков за 74 игры в прошлом сезоне