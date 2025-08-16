Майоров о Голдобине: «На «Спартаке» его потеря не скажется. Он играет на свободных шайбах и пространстве – в современном хоккее это невозможно»

Борис Майоров считает, что потеря Николая Голдобина не скажется на «Спартаке».

Сегодня красно-белые поместили 29-летнего форварда в список отказов. В течение 48 часов любой клуб Фонбет чемпионата КХЛ может подать заявку на получение спортивных прав на игрока.

«Знаю, что с Голдобиным никак не могли договориться, но это дело клуба. Его потеря не скажется на «Спартаке ».

Один хоккеист ничего не решает. Можно взять двух простых игроков, которые за счет работоспособности и старания будут приносить больше пользы.

Жалко, да, игрок результативный. Но клубу виднее. Там очевидно определенные финансовые дела.

Для меня совершенно очевидно, почему Голдобин не закрепился в НХЛ. Это игрок, который играет на свободных шайбах и пространстве. А в современном хоккее это невозможно», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров .

«Спартак» дважды предлагал Голдобину переподписать контракт. Форвард говорил, что хочет в НХЛ, потом – что нужна больше зарплата («Mash на спорте»)