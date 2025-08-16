Ги Буше о приходе Хартли в «Локомотив»: «Удивлен, что Боб вернулся! У него была четкая позиция, что не будет тренировать. Может, решил принять новый вызов. Уверен, что КХЛ это пойдет на пользу»

Ги Буше был удивлен тому, что Боб Хартли возобновил тренерскую карьеру.

В межсезонье бывший тренер «Авангарда » возглавил «Локомотив », заменив Игоря Никитина, ушедшего в ЦСКА после победы в Кубке Гагарина.

– Удивлен, что Боб решил вернуться! Мы вместе работали на телевидении в Монреале, я с ним общался перед тем, как приехать в «Авангард». И у него была четкая позиция, что он больше тренировать не будет. Не только в России, но и вообще. И я очень удивился, когда узнал, что он возвращается к работе. Для него это уже не необходимость, может, он решил принять новый вызов.

– Может, соскучился по хоккею.

– Может, да. Я три года работал на телевидении, это весело, но, когда привык к тренерскому делу, работе под давлением, это совсем не то. Иногда прям чешется найти новый вызов. Так что я удивился, однако уверен, что лиге это пойдет на пользу.

Он очень хороший тренер, и у него отличная команда. Понятно, что стандарты в «Локомотиве» не снизятся. Еще и Жерар Галлан в «Шанхае». Уровень лиги высокий, и это будет привлекать людей с хорошим послужным списком. Качественные тренеры, качественные игроки, и уровень КХЛ высок, – сказал главный тренер омского клуба.