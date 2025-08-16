Коньков об иностранных тренерах в КХЛ: «Приглашение четырех канадцев – звонок о том, что клубы не могут найти русских тренеров, способных дать результат»

Сергей Коньков высказался о тренерах-легионерах в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Как относитесь к тому, что в этом сезоне в КХЛ будут одновременно работать четыре канадских главных тренера (Ги Буше в «Авангарде», Бенуа Гру в «Тракторе», Жерар Галлан в «Куньлуне» и Боб Хартли в «Локомотиве» – Спортс)?

– Стандарты тренерской работы, конечно, высокие. Вопрос, смогут ли эти тренеры показать себя. Кубок только один. И из четырех канадских тренеров минимум три в следующем сезоне его не завоюют. Непонятно, какие будут последствия.

В любом случае, нашему хоккею нужны квалифицированные кадры, их необходимо готовить. Приглашение в КХЛ четырех канадцев – звонок о том, что клубы не могут найти русских тренеров, которые могут дать результат.

А канадцы уже чего‑то добивались, как, например, Хартли. Но все равно нужно работать с нашими тренерами, чтобы была преемственность сильных специалистов, – считает двукратный обладатель Кубка Гагарина.