  • Зарипов об иностранных тренерах в КХЛ: «Нужно ввести рамки, которые нельзя переходить. Как лимит на легионеров, что‑то такое»
Зарипов об иностранных тренерах в КХЛ: «Нужно ввести рамки, которые нельзя переходить. Как лимит на легионеров, что‑то такое»

Данис Зарипов высказался касательно иностранных тренеров в КХЛ.

На данный момент главными тренерами в Фонбет Чемпионате КХЛ работают канадцы Бенуа ГруТрактор»), Боб ХартлиЛокомотив»), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай»).

– В КХЛ стало больше иностранных тренеров. Что думаете об этом, не пора ли дать дорогу нашим тренерам?

– Нашим тренерам всегда надо давать дорогу, но не во всех клубах этого придерживаются. Наверное, статистика пошла в сторону иностранных тренеров не просто так, может быть, где-то руководители видят спад своих командных результатов и приходит к такому.

Но мы не сомневаемся в компетенции этих приезжих тренеров. Это хорошие тренеры с большим опытом. Дай бог, они внесут в наш чемпионат что-то новое, и наши игроки и тренерские составы будут перенимать опыт.

Это нормально, просто здесь тоже нужно ввести какие-то рамки, которые нельзя переходить, как есть у нас лимит на легионеров, что‑то наподобие такого, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

КХЛ начнет сезон с 4 канадскими тренерами во главе клубов в третий раз в истории

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
