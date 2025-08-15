Зарипов об иностранных тренерах в КХЛ: «Нужно ввести рамки, которые нельзя переходить. Как лимит на легионеров, что‑то такое»

Данис Зарипов высказался касательно иностранных тренеров в КХЛ.

На данный момент главными тренерами в Фонбет Чемпионате КХЛ работают канадцы Бенуа Гру («Трактор »), Боб Хартли («Локомотив »), Ги Буше («Авангард ») и Жерар Галлан («Шанхай»).

– В КХЛ стало больше иностранных тренеров. Что думаете об этом, не пора ли дать дорогу нашим тренерам?

– Нашим тренерам всегда надо давать дорогу, но не во всех клубах этого придерживаются. Наверное, статистика пошла в сторону иностранных тренеров не просто так, может быть, где-то руководители видят спад своих командных результатов и приходит к такому.

Но мы не сомневаемся в компетенции этих приезжих тренеров. Это хорошие тренеры с большим опытом. Дай бог, они внесут в наш чемпионат что-то новое, и наши игроки и тренерские составы будут перенимать опыт.

Это нормально, просто здесь тоже нужно ввести какие-то рамки, которые нельзя переходить, как есть у нас лимит на легионеров, что‑то наподобие такого, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

КХЛ начнет сезон с 4 канадскими тренерами во главе клубов в третий раз в истории