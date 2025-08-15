Зарипов об иностранных тренерах в КХЛ: «Нужно ввести рамки, которые нельзя переходить. Как лимит на легионеров, что‑то такое»
На данный момент главными тренерами в Фонбет Чемпионате КХЛ работают канадцы Бенуа Гру («Трактор»), Боб Хартли («Локомотив»), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай»).
– В КХЛ стало больше иностранных тренеров. Что думаете об этом, не пора ли дать дорогу нашим тренерам?
– Нашим тренерам всегда надо давать дорогу, но не во всех клубах этого придерживаются. Наверное, статистика пошла в сторону иностранных тренеров не просто так, может быть, где-то руководители видят спад своих командных результатов и приходит к такому.
Но мы не сомневаемся в компетенции этих приезжих тренеров. Это хорошие тренеры с большим опытом. Дай бог, они внесут в наш чемпионат что-то новое, и наши игроки и тренерские составы будут перенимать опыт.
Это нормально, просто здесь тоже нужно ввести какие-то рамки, которые нельзя переходить, как есть у нас лимит на легионеров, что‑то наподобие такого, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.
