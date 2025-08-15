  • Спортс
  Давыдов об иностранных тренерах: «Я не противник Хартли, Буше или Галлана. Но конкуренция должна быть равной. А пока канадцам разрешается все, тогда как наши – под постоянным током»
Давыдов об иностранных тренерах: «Я не противник Хартли, Буше или Галлана. Но конкуренция должна быть равной. А пока канадцам разрешается все, тогда как наши – под постоянным током»

Виталий Давыдов считает, что в КХЛ есть пиетет по отношению к канадским тренерам.

– В КХЛ широко обсуждается появление очередного тренера-легионера – Жерара Галлана в китайском клубе. Что думаете?

– Думаю, что в наш хоккей возвращается мода на тренеров-легионеров. Это нам еще повезло, что из-за политики в КХЛ почти не едут европейские тренеры, Иначе компанию Буше и Галланам уже составляли бы чехи и финны.

Я всегда был и всегда буду сторонником наших тренеров. Если им доверять так же, как легионерам, то наша школа будет расти. А пока канадцам разрешается все, тогда как российские тренеры работают под постоянным током.

Кстати, меня радует, что к «Динамо» это не относится.

– Почему?

– Родной клуб верит в нашу тренерскую школу и хранит традиции. Даже наши соседи из «Спартака» и ЦСКА одно время делали ставку на иностранцев, а вот «Динамо» гнет свою линию. Это правильно. 

– Вы – противник канадских тренеров?

– Одно время к нам из Северной Америки ехали совсем непонятные специалисты – типа Торчетти. Но про Хартли, Буше или Галлана такого не скажешь, это ребята с опытом и именем.

Я – не противник специалистов такого уровня. Но повторю главное – конкуренция должна быть равной. А пока ее нет, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
