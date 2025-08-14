Генменеджер «Авангарда»: «Обилие иностранных тренеров в КХЛ – необходимость, а не дань моде. Есть недостаток квалифицированных российских кадров, видимо»

Алексей Сопин высказался об обилии иностранных тренеров в КХЛ.

Ранее стало известно, что Жерар Галлан возглавил «Шанхай». Главными тренерами в Фонбет Чемпионате КХЛ также работают Бенуа Гру («Трактор »), Боб Хартли («Локомотив ») и Ги Буше («Авангард»).

«Обилие иностранных тренеров в КХЛ сейчас – это не дань моде, как это было в 90-е и нулевые, а необходимость. Видимо, у нас есть недостаток квалифицированных российских тренерских кадров, поэтому приезжают иностранцы.

Ну а с точки зрения имиджа приезд Галлана – это сильная история. Тренер с международным именем, конечно, я считаю, что это положительно повлияет и на КХЛ, и на «Шанхай». Я вижу в этом только плюсы», – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин.

