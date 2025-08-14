Генменеджер «Авангарда»: «Обилие иностранных тренеров в КХЛ – необходимость, а не дань моде. Есть недостаток квалифицированных российских кадров, видимо»
Алексей Сопин высказался об обилии иностранных тренеров в КХЛ.
Ранее стало известно, что Жерар Галлан возглавил «Шанхай». Главными тренерами в Фонбет Чемпионате КХЛ также работают Бенуа Гру («Трактор»), Боб Хартли («Локомотив») и Ги Буше («Авангард»).
«Обилие иностранных тренеров в КХЛ сейчас – это не дань моде, как это было в 90-е и нулевые, а необходимость. Видимо, у нас есть недостаток квалифицированных российских тренерских кадров, поэтому приезжают иностранцы.
Ну а с точки зрения имиджа приезд Галлана – это сильная история. Тренер с международным именем, конечно, я считаю, что это положительно повлияет и на КХЛ, и на «Шанхай». Я вижу в этом только плюсы», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.
КХЛ начнет сезон с 4 канадскими тренерами во главе клубов в третий раз в истории
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
