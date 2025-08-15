  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ги Буше об иностранных тренерах в КХЛ: «Вопрос к тем, кто нас нанял, мы же не сами искали работу в России. Мне годами звонили с предложениями, я не рассматривал их по личным причинам»
3

Ги Буше об иностранных тренерах в КХЛ: «Вопрос к тем, кто нас нанял, мы же не сами искали работу в России. Мне годами звонили с предложениями, я не рассматривал их по личным причинам»

Ги Буше рассказал, что получал много предложений возглавить клуб в КХЛ.

– Вы, Боб [Хартли], Жерар [Галлан]. Что вообще думаете о том, что такие маститые тренеры стали ехать в Россию?

– Не думаю, что это тренд, скорее всего, отдельные истории. Но это больше вопрос к тем, кто нас нанял. Мы же не сами искали работу в России. Мне лично годами звонили с предложениями, однако по личным причинам я их не рассматривал.

А сейчас дети выросли, ситуация изменилась. Никогда не боялся ехать в Россию или вообще в другую страну, я же три года работал в Швейцарии и в целом открыт к разным культурам и вызовам.

Евгений [Кожевников] позвонил в прошлом году, потом еще и еще. Но тогда момент был неподходящим, мне меняли сустав в колене. К тому же мне еще два года платил «Торонто», я думал – можно отдохнуть, залечить колено, а потом уже думать.

Однако Евгений был очень настойчив, к тому же мы хорошо поладили. Он человек «сейчас», я тоже. Если мы хотим что-то сделать, то делаем это сразу и не считаем что-то невозможным. А меня подстегивает, когда вокруг такие люди.

Мы общались неделю, две, и я решил серьёзно рассмотреть эту возможность. Поговорил с семьей и так оказался здесь.

Это случилось в очень неожиданный момент, но я очень благодарен и счастлив, что принял это решение, потому что тут получаю огромное удовольствие, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoБоб Хартли
logoНХЛ
logoТоронто
logoШанхай Дрэгонс
logoЧемпионат.com
logoЖерар Галлан
logoЛокомотив
logoГи Буше
logoАвангард
Евгений Кожевников
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Зарипов об иностранных тренерах в КХЛ: «Нужно ввести рамки, которые нельзя переходить. Как лимит на легионеров, что‑то такое»
41сегодня, 11:01
Ги Буше об уходе Ткачева: «Пришлось пойти на жертвы, чтобы собрать состав. Это вопрос математики в эру потолка зарплат»
3сегодня, 09:28
Давыдов об иностранных тренерах: «Я не противник Хартли, Буше или Галлана. Но конкуренция должна быть равной. А пока канадцам разрешается все, тогда как наши – под постоянным током»
9сегодня, 04:40
Главные новости
Генменеджер «Монреаля» о Демидове: «Он не один в центре внимания. От Сузуки ждут 100 очков, от Кофилда – 40 голов, от Хатсона – прорыва, от Слафковски – нового уровня игры»
147 минут назад
«Шанхай» заплатит около 55 млн рублей Квинни за год. У форварда 36 очков в 50 матчах АХЛ в прошлом сезоне (Артур Хайруллин)
2сегодня, 19:53
Плющев о работе в сборной: «На ЧМ-2003 должен был попасть в топ-8, задачу выполнил. Мне устроили показательную порку, в ФХР договорились, что Плющев захватил власть, все делал сам»
7сегодня, 18:47
Гендиректор «Авангарда»: «Хотим стоить дороже, звучать масштабнее, чем просто в Омске. Нужен федеральный бренд»
1сегодня, 18:17
Кубок Минска. «Металлург» обыграл минское «Динамо» – 3:1
8сегодня, 18:14
Якушев о российском хоккее: «Мы в изоляции, варимся в собственном соку, много отрицательных моментов. Но КХЛ развивается в лучшую сторону»
4сегодня, 18:01
Хартли приступил к работе с «Локомотивом». Красковский и Береглазов отреагировали: «Сильный специалист, психолог. Много деталей, будем все впитывать»
3сегодня, 17:30
Захаркин в СКА пользуется доверием Ларионова, участвует в тренировках и трансферах. Он предложил оставить Плотникова и Зыкова в клубе («Матч ТВ»)
5сегодня, 17:15
Гернат вернется в расположение «Локомотива» на следующей неделе. Защитник может сыграть в Кубке Блинова (Артур Хайруллин)
4сегодня, 16:59
Гендиректор «Авангарда» про 36 млн рублей в год у Луи Робитайла: «Приглашая иностранца, мы платим больше, это нормально. ВХЛ для канадского тренера – риск и авантюра»
2сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Коньков о Галлане: «Сборная Канады и «Шанхай» – разный уровень, важны исполнители. Нужно тренерское мастерство, чтобы сколотить команду. Не будет результата – его штаб заменят»
31 минуту назад
Потуральски о мнении, что он может побить рекорд Ливо: «Ценю оптимизм. Постараюсь сделать все, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Омск, не зацикливаюсь на индивидуальных успехах»
1сегодня, 19:36
«Коламбус» подписал контракт с Хантом на год. У 23-летнего защитника 1 матч за «Миннесоту» в прошлом сезоне
сегодня, 19:21
Завгородний о сборах в Минске: «Здесь круто! Хороший город, много зелени, природа чистая, настоящая. Очень большая велосипедная дорожка»
сегодня, 19:03
Коньков о «Динамо»: «Сохранило лидеров, подписало Гусева, увеличилась длина скамейки. Теперь есть реальные шансы на Кубок Гагарина»
3сегодня, 18:26
Якупов о «Шанхае»: «Мне без разницы, что происходит с «Куньлунем». Искусственно созданная команда, держит курс на Китай. В Петербурге будет непросто, у СКА большая армия болельщиков»
2сегодня, 17:44
«Детройт» подписал контракт с Хэмоником на год с зарплатой 1 млн долларов. У защитника 242 очка в 900 матчах в НХЛ
1сегодня, 16:49
«Барыс» арендовал Бреуса у «Торпедо» на сезон
сегодня, 16:12
Ковальчук дал совет молодым хоккеистам: «Ставить перед собой цель, идти к ней, не сбиваться с пути. В современном мире много факторов, которые могут увести не в ту сторону»
сегодня, 15:59
Артюхин о селекции «Спартака»: «Можно поставить пятерку. Подписали Тодда, Ружичка остался, это огромное усиление. Полуфинал будет отличным результатом, учитывая бюджет клуба»
3сегодня, 15:25