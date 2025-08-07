«Куньлунь» проведет ребрендинг, появятся новые акционеры и иностранные спонсоры. Команда уедет в Китай через некоторое время («Матч ТВ»)

«Куньлунь» сделает ребрендинг перед новым сезоном КХЛ.

Как сообщает «Матч ТВ », клуб сменит название, будет осуществлен полный ребрендинг.

Китайская команда в сезоне-2025/26 будет проводить домашние матчи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Прошлый сезон клуб провел в Мытищах.

«Куньлунь Ред Стар » в прежнем виде выступать в КХЛ не будет. Команда меняет свое название, будет сделан полный ребрендинг. Причем название будет не «Драконы из Санкт-Петербурга», как поторопились сообщить некоторые СМИ.

У команды появятся новые акционеры и иностранные спонсоры. Ближайший сезон она проведет в Санкт-Петербурге, но через некоторое время точно уедет в Китай», – сообщил телеканалу источник, знакомый с ситуацией.

«Куньлунь» выступает в Фонбет Чемпионате КХЛ с сезона-2016/17. До 2020 года команда проводила домашние игры в Китае.