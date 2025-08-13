Каменский об уходе Ливо из «Салавата»: «Здорово, что стороны разошлись миром. Все было в пределах регламента и условий контракта»

Валерий Каменский прокомментировал уход Джоша Ливо из «Салавата Юлаева».

Сегодня канадский нападающий официально покинул уфимский клуб.

– Можно сказать, что обоюдное расторжение контракта Ливо с «Салаватом» – плюс для КХЛ с имиджевой точки зрения?

– По‑моему, это не только для лиги плюс. Здорово, что стороны разошлись мирным путем. Но при чем тут лига, если конфликт решался между клубом и игроком?

– В конечном счете – да, но КХЛ выступила в роли судьи, отказавшись аннулировать соглашение.

– Мы смотрим на правовую составляющую, все было в пределах регламента и условий контракта, – сказал вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский .

