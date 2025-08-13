  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Экс-жена Вовченко обратилась к матери игрока: «Любишь собирать говно с днища – время потрясти твоими грязными трусами. Цитата: «Мы с Даниным отцом состояли в свободных отношениях»
10

Экс-жена Вовченко обратилась к матери игрока: «Любишь собирать говно с днища – время потрясти твоими грязными трусами. Цитата: «Мы с Даниным отцом состояли в свободных отношениях»

Бывшая жена Даниила Вовченко из «Металлурга» обвинила мать хоккеиста в изменах.

Ранее форвард магнитогорского клуба развелся с Яной Вовченко-Александровой. Девушка обвиняла игрока в изменах, а также заявляла о его нежелании делить имущество.

«Моя дорогая свекровь. Ты любишь собирать говно с днища. Пришло время потрясти твоими грязными трусами, а?

Цитата: «Мы с Даниным отцом состояли в свободных сексуальных отношениях, и у нас были половые партнеры на стороне»; «У меня часто случались командировки, и я даже не поняла сразу, что беременна, только на третьем месяце».

Почему у вас все такие светлые? В кого Даня? Почему родные братья не похожи?

Все детство у Дани была кличка «грузин». И даже дразнили, что мама погуляла на стороне. Шутка забылась, пока Гио Кобахидзе не соизволил самостоятельно написать своему сыну и прислать фото с ним на руках. Гордость взяла за свою грузинскую кровь?

Возьмите, пожалуйста. Это ваше. И я больше не обязана скрывать ваше непотребство. Таких лживых, мелочных, малодушных людишек, удавящихся за чужую копейку, надо еще поискать!

От осины не родятся апельсины. Или откуда берутся мужики, не держащие хозяйство в штанах? Очень просто. Гены», – цитирует Яну Вовченко-Александрову Sport24 со ссылкой на ее соцсети.

Жена Вовченко о разделе имущества: «Самый дорогой и зубастый адвокат в области нашел счета, скрываемые от меня в браке. Средства поделят 50/50 – направлю их на развитие бизнеса»

Зарплата Вовченко составит 50 млн рублей в год по новому контракту с «Металлургом» («СЭ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoДаниил Вовченко
logoМеталлург Мг
брань
светская хроника
девушки и спорт
logoКХЛ
соцсети
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рыбин о селекции «Металлурга»: «Разин знает, что делает. При обмене Зернова ничего не потеряли, Вовченко подписали, у Гераськина будет новый сезон»
126 июля, 18:48
Зарплата Вовченко составит 50 млн рублей в год по новому контракту с «Металлургом» («СЭ»)
1929 мая, 10:12
Жена Вовченко о разделе имущества: «Самый дорогой и зубастый адвокат в области нашел счета, скрываемые от меня в браке. Средства поделят 50/50 – направлю их на развитие бизнеса»
6225 декабря 2024, 10:42
Главные новости
Кубок Минска. «Динамо» Минск играет с «Адмиралом»
3 минуты назадLive
Артюхин о «Салавате»: «Не сможет повторить успехи прошлого сезона, будет биться за попадание в плей-офф. Лидеры ушли, молодежь еще не созрела»
213 минут назад
Плющев об уходе Ливо из «Салавата»: «Сложно заменить игрока, набирающего очки на его уровне. Для «Трактора» это точно приобретение»
152 минуты назад
Артюхин об уходе Ливо: «Салават» неправильно поступил, так нельзя. Для имиджа КХЛ хорошо, что все решилось спокойно»
4сегодня, 14:16
СКА хочет подписать Локвуда. У форварда 26 матчей за «Флориду» в сезоне-2023/24 (Артур Хайруллин)
5сегодня, 14:01
Михаил Котляревский: «Переехал в Калининград лет 5 назад, хотел в Европу ездить на выходные. Но сначала ковид, потом другие события – никуда не съездил»
8сегодня, 13:36
Майоров об иностранных тренерах: «Хоккей не будет уподобляться футболу, надеюсь. Если «Спартак» – народная команда, почему ее должен возглавлять легионер?»
13сегодня, 13:17
Хартли прилетел в Россию: «Стать частью «Локомотива» – честь для меня. Нам нужно защищать чемпионство, жду болельщиков на арене»
19сегодня, 13:05
Галлан о назначении в «Шанхай»: «Приветствую наших болельщиков в Шанхае и Петербурге. Скоро увидимся, сезон не за горами»
6сегодня, 12:34
СКА заплатит Грималди 140 млн рублей за 2 года (Михаил Зислис)
3сегодня, 12:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Шанхай» назначил Майка Келли ассистентом Галлана
26 минут назад
Геннадий Ушаков: «Локомотив», «Магнитка» и «Авангард» имеют лучшие вратарские бригады в КХЛ. Эти ребята себя зарекомендовали»
140 минут назад
Пашков о Галлане в «Шанхае»: «Ничего удивительного, это не первый канадец или американец. Для КХЛ команда будет полезна, если покажет привлекательный хоккей»
сегодня, 14:59
Генменеджер «Миннесоты» о контрактах Капризова и Росси: «Больших новостей нет. Переговоры идут стабильно, я ими доволен»
1сегодня, 14:48
Капитан «Северстали» Лишка: «Увозил из России 250 кг багажа после прошлого сезона. Огромный вес, я прилично вспотел в аэропорту»
1сегодня, 14:28
Каменский о регламенте КХЛ: «Мы всегда что‑то вносим, что‑то обсуждаем – споры идут каждый год. Это бизнес, никуда не денешься»
1сегодня, 13:47
Маккошен получит 30 млн рублей от «Барыса» за следующий сезон (Артур Хайруллин)
сегодня, 13:33
Артюхин о Галлане в «Шанхае»: «Шаг вперед для КХЛ. Идет популяризация хоккея и нашего чемпионата»
сегодня, 12:13
Котляревский об английском языке: «Вообще ничего не понимаю. В «Авангарде» многие его знают – ощущаю себя как потеряшка, Якупов на собраниях мне переводит»
2сегодня, 11:35
Ларри Робинсон о Канаде на ОИ-2026: «Можно выиграть все Кубки Стэнли, но представлять страну – нечто особенное. Они станут партнерами с теми, против кого ненавидели играть»
сегодня, 10:26