Экс-жена Вовченко обратилась к матери игрока: «Любишь собирать говно с днища – время потрясти твоими грязными трусами. Цитата: «Мы с Даниным отцом состояли в свободных отношениях»

Бывшая жена Даниила Вовченко из «Металлурга» обвинила мать хоккеиста в изменах.

Ранее форвард магнитогорского клуба развелся с Яной Вовченко-Александровой. Девушка обвиняла игрока в изменах, а также заявляла о его нежелании делить имущество.

«Моя дорогая свекровь. Ты любишь собирать говно с днища. Пришло время потрясти твоими грязными трусами, а?

Цитата: «Мы с Даниным отцом состояли в свободных сексуальных отношениях, и у нас были половые партнеры на стороне»; «У меня часто случались командировки, и я даже не поняла сразу, что беременна, только на третьем месяце».

Почему у вас все такие светлые? В кого Даня? Почему родные братья не похожи?

Все детство у Дани была кличка «грузин». И даже дразнили, что мама погуляла на стороне. Шутка забылась, пока Гио Кобахидзе не соизволил самостоятельно написать своему сыну и прислать фото с ним на руках. Гордость взяла за свою грузинскую кровь?

Возьмите, пожалуйста. Это ваше. И я больше не обязана скрывать ваше непотребство. Таких лживых, мелочных, малодушных людишек, удавящихся за чужую копейку, надо еще поискать!

От осины не родятся апельсины. Или откуда берутся мужики, не держащие хозяйство в штанах? Очень просто. Гены», – цитирует Яну Вовченко-Александрову Sport24 со ссылкой на ее соцсети.

Жена Вовченко о разделе имущества: «Самый дорогой и зубастый адвокат в области нашел счета, скрываемые от меня в браке. Средства поделят 50/50 – направлю их на развитие бизнеса»

Зарплата Вовченко составит 50 млн рублей в год по новому контракту с «Металлургом» («СЭ»)