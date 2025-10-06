СКА поехал на автобусе из Москвы в Ярославль на матч с «Локомотивом», сообщает «Матч ТВ»: «Так быстрее, удобнее и комфортнее, чем на самолете»

СКА поехал на автобусе на матч с «Локомотивом».

Игра FONBET чемпионата КХЛ состоится сегодня в Ярославле. Петербургский клуб решил добираться из Москвы (где проводил прошлый матч) в Ярославль на автобусе, хотя раньше всегда летал на чартерном самолете.

«Это совсем не от экономии, как утверждали в некоторых СМИ. Вы просто проведите расчет. Если лететь из Москвы на самолете, то это займет 4 часа 45 минут, куда входит дорога из отеля до Шереметьево (40 мин), досмотр, посадка, погрузка багажа, вылет (2 часа), сам перелет, посадка, высадка (1,5 часа), поездка из аэропорта в отель Ярославля (35 мин).

На автобусе же из московского в ярославский отель добираться всего 3 часа 50 минут. Автобус быстрее, удобнее и комфортнее, к тому же нет проблем с возможными задержками и отменами рейсов», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в СКА .

Евгений Артюхин: «Селекция СКА была слабой. Клуб не угадал с иностранцами. Недостаточно хорошо поработали на рынке свободных агентов»