  • «Нью-Джерси» ведет переговоры с Маркстремом о новом контракте. 35-летний голкипер хочет более 5 млн долларов в год (The Fourth Period)
«Нью-Джерси» ведет переговоры с Маркстремом о новом контракте. 35-летний голкипер хочет более 5 млн долларов в год (The Fourth Period)

«Нью-Джерси» ведет переговоры с Якобом Маркстремом о новом контракте.

По информации The Fourth Period, клуб рассчитывает заключить сделку с 35-летним вратарем в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Девилс» предлагали Маркстрему 5 млн долларов за сезон, срок соглашения не уточнялся. Сторона игрока рассчитывает получить большую сумму.

Прошлый сезон стал первым для голкипера в составе «Нью-Джерси». Он провел 49 матчей в регулярном чемпионате и отражал 90% бросков. В плей-офф у него 5 игр и 91,1% сэйвов.

Действующий контракт Маркстрема со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
