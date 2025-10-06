  • Спортс
  «Колорадо» – фаворит Кубка Стэнли-2026 по версии The Score. «Тампа» и «Даллас» делят 2-е место, «Флорида» и «Эдмонтон» не получили голосов
«Колорадо» – фаворит Кубка Стэнли-2026 по версии The Score. «Тампа» и «Даллас» делят 2-е место, «Флорида» и «Эдмонтон» не получили голосов

«Колорадо» стал фаворитом Кубка Стэнли-2026 по версии The Score.

Журналисты и аналитики сайта спрогнозировали участников решающей серии Кубка Стэнли в предстоящем сезоне.

Три голоса в качестве победителя получил «Колорадо», по два – у «Далласа» и «Тампы». Один человек поставил на чемпионство «Вегаса».

Отметим, что финалисты предыдущего плей-офф не получили голосов. При этом три человека поставили на поражение «Флориды» в решающей серии, еще один – на проигрыш «Эдмонтона» в финале.

Макдэвид возглавил топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Кучеров – 5-й, Кросби – 7-й, Хеллибак – 8-й, Василевский – 9-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
