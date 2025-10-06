Дрегер о Кросби: «Уход из «Питтсбурга» может принести взаимную выгоду. У «Монреаля» замечательные проспекты, и клуб сделает все, чтобы заполучить Сидни»

Даррен Дрегер призвал Сидни Кросби покинуть «Питтсбург».

Действующее соглашение 38-летнего форварда с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

«Сиду нравится романтическая идея остаться в «Питтсбурге » на весь следующий сезон, но есть нечто классное в том, чтобы уйти, оставив клубу что-то взамен.

Это может принести взаимную выгоду. У «Монреаля » замечательный пул проспектов, и они сделают все, чтобы заполучить Кросби . Впрочем, как и многие другие команды.

Кайл Дубас (генменеджер «Пингвинс» – Спортс’‘) сейчас должен думать о перестройке «Питтсбурга», поэтому обсудить эти вопросы с Сидни будет уместно», – сказал журналист TSN Даррен Дрегер.

