Дрегер о Кросби: «Уход из «Питтсбурга» может принести взаимную выгоду. У «Монреаля» замечательные проспекты, и клуб сделает все, чтобы заполучить Сидни»
Даррен Дрегер призвал Сидни Кросби покинуть «Питтсбург».
Действующее соглашение 38-летнего форварда с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.
«Сиду нравится романтическая идея остаться в «Питтсбурге» на весь следующий сезон, но есть нечто классное в том, чтобы уйти, оставив клубу что-то взамен.
Это может принести взаимную выгоду. У «Монреаля» замечательный пул проспектов, и они сделают все, чтобы заполучить Кросби. Впрочем, как и многие другие команды.
Кайл Дубас (генменеджер «Пингвинс» – Спортс’‘) сейчас должен думать о перестройке «Питтсбурга», поэтому обсудить эти вопросы с Сидни будет уместно», – сказал журналист TSN Даррен Дрегер.
Все хотят, чтобы Кросби ушел из «Питтсбурга». Кроме него самого
«Монреаль» обложился талантами, у «Тампы» и «Флориды» – все плохо. Рейтинг фарм-систем НХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости