Шестеркин – лучший вратарь НХЛ по опросу бывших голкиперов лиги и тренеров вратарей. Василевский делит второе место с Хеллибаком, Бобровский – 4-й, Сорокин – 6-й, Сваймен – 8-й

Игорь Шестеркин – лучший голкипер НХЛ по версии The Athletic.

Они опросили восемь тренеров вратарей (действующих или ранее работавших в НХЛ, а также частных специалистов, занимающихся с голкиперами лиги) и три бывших вратаря НХЛ.

Каждый должен был оценить голкиперов по пятибальной шкале, исходя из ожиданий от них в предстоящем сезоне, а также их навыков (чтение игры, выдерживание позиции, контроль отскоков, психология и прочее).

В итоговый список вошли 38 вратарей НХЛ.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Игорь Шестеркин, «Рейнджерс»;

2-3. Коннор Хеллибак, «Виннипег»;

2-3. Андрей Василевский, «Тампа»;

4. Сергей Бобровский, «Флорида»;

5. Джейк Эттинджер, «Даллас»;

6. Илья Сорокин, «Айлендерс»;

7. Джордан Биннингтон, «Сент-Луис»;

8-9. Джереми Сваймен, «Бостон»;

8-9. Юусе Сарос, «Нэшвилл»;

10. Дастин Вульф, «Калгари»;

...25. Петр Кочетков, «Каролина»;

...29. Ярослав Аскаров, «Сан-Хосе».

Василевскому сложнее всего забить по мнению игроков НХЛ. Хеллибак – 2-й, Шестеркин – 3-й, Бобровский – 4-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
