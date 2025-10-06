Шестеркин – лучший вратарь НХЛ по опросу бывших голкиперов лиги и тренеров вратарей. Василевский делит второе место с Хеллибаком, Бобровский – 4-й, Сорокин – 6-й, Сваймен – 8-й
Они опросили восемь тренеров вратарей (действующих или ранее работавших в НХЛ, а также частных специалистов, занимающихся с голкиперами лиги) и три бывших вратаря НХЛ.
Каждый должен был оценить голкиперов по пятибальной шкале, исходя из ожиданий от них в предстоящем сезоне, а также их навыков (чтение игры, выдерживание позиции, контроль отскоков, психология и прочее).
В итоговый список вошли 38 вратарей НХЛ.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Игорь Шестеркин, «Рейнджерс»;
2-3. Коннор Хеллибак, «Виннипег»;
2-3. Андрей Василевский, «Тампа»;
4. Сергей Бобровский, «Флорида»;
5. Джейк Эттинджер, «Даллас»;
6. Илья Сорокин, «Айлендерс»;
7. Джордан Биннингтон, «Сент-Луис»;
8-9. Джереми Сваймен, «Бостон»;
8-9. Юусе Сарос, «Нэшвилл»;
10. Дастин Вульф, «Калгари»;
...25. Петр Кочетков, «Каролина»;
...29. Ярослав Аскаров, «Сан-Хосе».
Василевскому сложнее всего забить по мнению игроков НХЛ. Хеллибак – 2-й, Шестеркин – 3-й, Бобровский – 4-й