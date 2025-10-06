  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Чезганов о работе с Галланом в «Шанхае»: «Все требования понятны. Для нас, русских ребят в команде, это новый опыт и вызов. Много нового узнаем»
0

Чезганов о работе с Галланом в «Шанхае»: «Все требования понятны. Для нас, русских ребят в команде, это новый опыт и вызов. Много нового узнаем»

Егор Чезганов поделился впечатлениями от работы с Жераром Галланом.

23-летний форвард был арендован «Шанхаем» у «Спартака». В 5 играх за «Дрэгонс» в FONBET КХЛ он не набрал очков. 

– Вам уже понятны все требования тренерского штаба? В команде уже есть взаимопонимание?

– Да, уже все требования тренера понятны. Со всеми ребятами познакомился. Общий язык нашли. Все хорошо. Общаюсь со всеми. У нас дружный и веселый коллектив. Живем такой одной большой семьей.

– Что скажете о работе с Жераром Галланом? Чувствуется его серьезный уровень?

– Да, конечно. Особенно для нас, русских ребят, это новый опыт, новый вызов. Много нового узнаем, – сказал белорусский нападающий. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт день за днем»
logoКХЛ
logoЕгор Чезганов
logoЖерар Галлан
logoШанхай Дрэгонс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард «Шанхая» Чезганов заявил о цели выиграть Кубок Гагарина: «Задача выйти в плей-офф у нас не обсуждается»
1вчера, 11:45
Форвард «Шанхая» Вагнер про 2+1 против «Трактора» при дебюте в КХЛ: «Приятно обыграть таких упертых соперников, ценность голов выше. Тренеры – мои канадцы, понимаю все требования»
1вчера, 07:10
Форвард «Шанхая» Квинни о Галлане: «Лучший тренер в моей карьере. Очень требовательный, но все делает для хоккеистов – у него понятная система и схемы»
1 октября, 09:27
Бурмистров о «Шанхае»: «Не та команда, которая будет идти на последних местах. Хотим быть на вершине КХЛ, показываем это от игры к игре»
30 сентября, 22:00
Плющев о «Шанхае»: «Совершенно другая команда по сравнению с «Куньлунем». Там собраны интересные хоккеисты под руководством интересного тренера»
28 сентября, 19:16
Главные новости
«Виннипег» продлит контракт с Коннором на 7 или 8 лет и 12-13 млн долларов за сезон. Договор хотят подписать до старта регулярки (The Fourth Period)
9 минут назад
Назаров о КХЛ: «Уровень команд выровнялся – потолок зарплат играет свою роль, хотя лазейки есть. Хоккей остается одним из самых популярных видов спорта в России»
652 минуты назад
Максим Федотов об уходе из «Сочи»: «Забивал, отдавал, а мне говорят – на драфт отказов. Тренеры сказали, что сами в шоке. Вопрос и не в финансах, вообще непонятно все»
3сегодня, 07:40
Игроков «Тампы» Сабурина и Мозера могут дисквалифицировать по итогам матча с «Флоридой» на предсезонке. Команды набрали 322 минуты штрафа
9сегодня, 05:55
Демидов – главный фаворит на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии сайта лиги. Никишин и Аскаров вошли в топ-10, Шабанов разделил 11-е место
7сегодня, 05:40
КХЛ. «Авангард» сыграет с «Автомобилистом», «Локомотив» против СКА, минское «Динамо» примет «Трактор»
29сегодня, 04:35
Защитник «Амура» Кэм Ли хочет обмена. Канадец с паспортом РФ недоволен условиями сотрудничества с клубом (Metaratings)
6сегодня, 04:15
Макдэвид возглавил топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Кучеров – 5-й, Кросби – 7-й, Хеллибак – 8-й, Василевский – 9-й
53сегодня, 03:25
Поборитесь за крутые призы! С вас – ответы на 12 несложных вопросов про КХЛ
сегодня, 02:50Тесты и игры
Задоров и Гридин – лучшие среди россиян по голам на предсезонке НХЛ. У защитника «Бостона» и форварда «Калгари» по 3 шайбы
1сегодня, 02:25
Ко всем новостям
Последние новости
Максим Федотов о сравнении с Макаром от Ротенберга: «Приятно, но моя фамилия – Федотов. Ориентируюсь на ребят, играющих в лучшей лиге мира»
23 минуты назад
Карандин о матче «Авангард» – «Локомотив»: «Одна грубая ошибка судей сломала игру. Леука подсек Береглазова, а через секунду забил победный гол. Железобетонный фол»
1037 минут назад
«Нью-Джерси» ведет переговоры с Маркстремом о новом контракте. 35-летний голкипер хочет более 5 млн долларов в год (The Fourth Period)
1сегодня, 08:15
Денисенко о 4 голах в последних 4 матчах за «Ак Барс»: «Не показатель. Нужна правильная игра. Есть более глубокие вещи для анализа, чем очки»
сегодня, 07:25
«Лада» хочет арендовать форварда Терехова у «Ак Барса». У него 7+1 в 12 играх за «Нефтяник» в ВХЛ в этом сезоне (Артур Хайруллин)
сегодня, 07:10
Артюхин о Кузнецове в «Металлурге»: «С ходу Евгений результат не покажет, понадобится адаптация. Давление проблемой не будет, он знает, как легко отпускать ситуацию»
1сегодня, 06:50
Максим Федотов о результатах «Нефтехимика»: «Сенсацией себя не ощущаем. Даже мыслей не было о том, что будем где-то на 10-м месте в конференции»
сегодня, 06:30
Исхаков о 6:2 со «Спартаком»: «С такими соперниками «Металлургу» удобнее. Они играют в похожий с нами хоккей. Не действуют от защиты и не ждут, пока мы приедем»
сегодня, 06:15
Гончарук о «Торпедо» после 1:4 от «Динамо»: «Привезли себе сами три гола. Они три раза доехали до ворот и забили. Четвертый пропустили в пустые, когда побежали Россию спасать»
сегодня, 05:20
Карандин о плюсах в судействе в сезоне КХЛ: «Более спокойная работа на вбрасываниях, видеоповторы стали компактнее. Но количество походов «в кино» нужно сокращать»
сегодня, 05:05