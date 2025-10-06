Чезганов о работе с Галланом в «Шанхае»: «Все требования понятны. Для нас, русских ребят в команде, это новый опыт и вызов. Много нового узнаем»
Егор Чезганов поделился впечатлениями от работы с Жераром Галланом.
23-летний форвард был арендован «Шанхаем» у «Спартака». В 5 играх за «Дрэгонс» в FONBET КХЛ он не набрал очков.
– Вам уже понятны все требования тренерского штаба? В команде уже есть взаимопонимание?
– Да, уже все требования тренера понятны. Со всеми ребятами познакомился. Общий язык нашли. Все хорошо. Общаюсь со всеми. У нас дружный и веселый коллектив. Живем такой одной большой семьей.
– Что скажете о работе с Жераром Галланом? Чувствуется его серьезный уровень?
– Да, конечно. Особенно для нас, русских ребят, это новый опыт, новый вызов. Много нового узнаем, – сказал белорусский нападающий.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт день за днем»
