Денисенко о 4 голах в последних 4 матчах за «Ак Барс»: «Не показатель. Нужна правильная игра. Есть более глубокие вещи для анализа, чем очки»

Григорий Денисенко высказался о том, что прибавил в результативности.

25-летний форвард «Ак Барса » отличился в матче FONBET КХЛ с «Амуром» (3:1). В 4 последних играх на его счету 4 заброшенные шайбы.

– Хорошая победа, мало пропустили. В спаренных играх легко не бывает, но у нас есть опыт и мы понимаем, как проводить такие матчи.

– С точки зрения разбора соперника готовиться к спаренным матчам проще?

– Обычная подготовка, посмотрели видео перед игрой.

– Вы начали стабильно забивать за «Ак Барс». Можно сказать, что нашли свою игру?

– Голы – это не показатель. Нужны правильные действия, правильная игра. Есть более глубокие вещи для анализа, чем голы и передачи.

– Обращаете внимание на слухи, которые витают вокруг «Ак Барса»?

– Нет, не смотрю и не читаю [прессу].

– На старте сезона «Ак Барса» не самый высокий процент реализации большинства, с чем это связываете?

– Много бросаем, подставляем, добиваем – делаем правильные вещи, но шайба не заходит, вратари хорошо играют. Сегодня одно большинство реализовали – уже [процент] получше, – сказал Денисенко .