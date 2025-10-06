Михайлов о включении Никишина в «Миротворец»: «Эти чудаки его боятся. вот и вся логика. Он был и остается ведущим защитником нашего хоккея»

Борис Михайлов прокомментировал внесение Александра Никишина в базу «Миротворца».

Ранее стало известно , что защитника «Каролины» включили в базу украинского ресурса за участие в награждении ветеранов СВО.

«Никишин был и остается ведущим защитником нашего хоккея, сейчас он представляет нашу страну в НХЛ. Разве это плохо?

То, что эти чудаки включают его, они его боятся. Вот и вся логика», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .

Никишина и Порядина внесли в базу «Миротворца». Хоккеисты награждали ветеранов СВО по итогам конкурса на силу и точность броска в 2023-м