Михайлов о включении Никишина в «Миротворец»: «Эти чудаки его боятся. вот и вся логика. Он был и остается ведущим защитником нашего хоккея»
Борис Михайлов прокомментировал внесение Александра Никишина в базу «Миротворца».
Ранее стало известно, что защитника «Каролины» включили в базу украинского ресурса за участие в награждении ветеранов СВО.
«Никишин был и остается ведущим защитником нашего хоккея, сейчас он представляет нашу страну в НХЛ. Разве это плохо?
То, что эти чудаки включают его, они его боятся. Вот и вся логика», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Никишина и Порядина внесли в базу «Миротворца». Хоккеисты награждали ветеранов СВО по итогам конкурса на силу и точность броска в 2023-м
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
