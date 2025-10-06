«Шанхай» подписал контракт с Маккеггом на год. У 33-летнего форварда 251 матч в НХЛ за карьеру

«Шанхай» подписал контракт с Грегом Маккеггом.

Соглашение между китайским клубом и 33-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2025/26.

По ходу карьеры Маккегг провел 251 матч в НХЛ за «Торонто », «Флориду», «Тампу », «Питтсбург », «Каролину», «Рейнджерс » и «Бостон », набрав 41 (23+18) очко. В АХЛ – 497 игр, 264 (106+158) очка.

Прошлый сезон канадец должен был провести в чемпионате Чехии за клуб «Млада Болеслав», но не сыграл ни одного матча из-за травмы колена и последовавшей операции.

«Маккегг интересовал многие клубы КХЛ, у этого нападающего богатый опыт выступлений за океаном, немало игр в НХЛ.

Грег – двусторонний форвард, способный сыграть как в центре, так и на краю, с хорошими навыками на вбрасываниях. Уверенно держит борьбу, может помочь в меньшинстве.

Усилит конкуренцию в основном составе нашей команды и добавит мастерства как в атаке, так и в обороне», – сказал генеральный менеджер «Шанхая » Игорь Варицкий .