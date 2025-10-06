Артюхин о старте «Трактора»: «Ушли Шабанов и Кравцов – они были неотъемлемой частью команды. Ливо еще не набрал кондиции, но ребята наберут форму»

Евгений Артюхин оценил старт «Трактора» в сезоне FONBET КХЛ.

Челябинский клуб занимает пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 14 очков за 12 матчей.

– Сейчас многие команды не показывают тот хоккей, который должны показывать. Пришли новые игроки, идет адаптация. Из «Трактора» ушли два лидера – Шабанов и Кравцов , которые играли важную роль и делали результат. Это была неотъемлемая часть команды, поэтому результативность упала.

Пришел Ливо , но не набрал свои физические кондиции и не вышел на свой уровень, в том числе по тем же заброшенным шайбам. Поэтому команде нужно еще время.

– Можно ожидать, что игра «Трактора» наладится за октябрь?

– Да, ребята наберут форму и выйдут на тот уровень, которые показывали в прошлом сезоне. Команда должна играть лучше и потенциал у нее есть. А получится ли – это мы и увидим, – сказал бывший игрок клубов FONBET КХЛ Евгений Артюхин .

