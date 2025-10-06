  • Спортс
  • Подъяпольский, Порядин и Нарделла – хоккеисты недели в КХЛ. Карпович из «Автомобилиста» стал лучшим новичком
Подъяпольский, Порядин и Нарделла – хоккеисты недели в КХЛ. Карпович из «Автомобилиста» стал лучшим новичком

КХЛ определила лучших игроков недели.

Павел Порядин стал лучшим нападающим. Форвард «Спартака» набрал 6 (4+2) очков за 3 матча.

Защитником недели назван Бобби Нарделла. У игрока «Торпедо» 5 (1+4) очков за 4 игры при полезности «плюс 3».

Лучшим вратарем стал Владислав Подъяпольский из «Динамо». Он отразил 95,6% бросков при коэффициенте надежности 1,45 в 2 матчах.

Новичком месяца назван 20-летний защитник «Автомобилиста» Даниил Карпович. На счету хоккеиста из Беларуси 1 (0+1) очко в 2 матчах FONBET КХЛ при полезности «плюс 5».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
