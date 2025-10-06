  • Спортс
  Максим Федотов о сравнении с Макаром от Ротенберга: «Приятно, но моя фамилия – Федотов. Ориентируюсь на ребят, играющих в лучшей лиге мира»
Максим Федотов о сравнении с Макаром от Ротенберга: «Приятно, но моя фамилия – Федотов. Ориентируюсь на ребят, играющих в лучшей лиге мира»

Максим Федотов прокомментировал сравнение с Кэйлом Макаром.

В 2023 году Роман Ротенберг сказал о защитнике следующее: «Максим Федотов играет не хуже, чем защитник «Колорадо» Макар. А почему все говорят о Макаре? Надо говорить о Максиме Федотове».

– 65-й номер вы взяли, поскольку следили за Эриком Карлссоном. С игровой точки зрения на него ориентируетесь?

– Всю карьеру под этим номером играю. С детства за Карлссоном следил, нравилось, как он играл. Вообще, я за всеми защитниками слежу, нравятся умные, которые кататься умеют, бросать, подключаться к атаке.

– И все-таки у защитников такого плана, как Эрик Карлссон, есть оборотная сторона – не лучшая игра, собственно, в обороне. Уделяете внимание этому компоненту?

– Разумеется, атака атакой, однако в первую очередь аккуратно надо действовать, я же защитник. Но в принципе у нас в «Нефтехимике» сейчас все везде играют. Пять в обороне – пять в атаке, нет строгих позиций, ограничений. Однако понятно, что обрезаться не нужно.

– Вас также сравнивали с Кэйлом Макаром. Приятны подобные сравнения?

– Сравнивали, приятно, но моя фамилия – Федотов, и я просто учусь у ребят, которые играют в лучшей лиге мира, ориентируюсь на них. У всех стараюсь что-то взять для себя, – сказал защитник «Нефтехимика» Максим Федотов.

Максим Федотов об уходе из «Сочи»: «Забивал, отдавал, а мне говорят – на драфт отказов. Тренеры сказали, что сами в шоке. Вопрос и не в финансах, вообще непонятно все»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Максим Федотов об уходе из «Сочи»: «Забивал, отдавал, а мне говорят – на драфт отказов. Тренеры сказали, что сами в шоке. Вопрос и не в финансах, вообще непонятно все»
