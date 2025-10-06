«Лада» интересуется Кагарлицким. У 36-летнего форварда 9+27 за 64 игры в прошлом сезоне (Михаил Зислис)

«Лада» интересуется Дмитрием Кагарлицким.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Сейчас 36-летний форвард находится без контракта. В прошлом сезоне он выступал за «Торпедо » и набрал 36 (9+27) очков за 64 игры в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина.

«Лада » идет на последнем месте в Западной конференции, набрав 6 очков в 12 матчах.

Кагарлицкий о новом контракте: «Говорят, я старый и больной, но у меня нет травм. Когда мне сломали челюсть и врач сказал, что я могу умереть – вот тогда я не мог играть»