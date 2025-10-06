Карандин о матче «Авангард» – «Локомотив»: «Одна грубая ошибка судей сломала игру. Леука подсек Береглазова, а через секунду забил победный гол. Железобетонный фол»
Матч FONBET КХЛ проходил в Омске и завершился победой хозяев (4:1).
– Хоккейная пресса почему-то перестала следить за судейством. Ладно тренеры, они обложены огромными штрафами за любую критику арбитража. Но почему в этом сезоне молчат журналисты? Почему тишина, например, вокруг главного матча октября – «Авангард» – «Локомотив»?
– А что там произошло?
– Встречались лидеры конференций, у нас в Сибири эта игра за первое место в КХЛ вызвала огромный ажиотаж. Тем обиднее, что ее исход, по сути, решил арбитраж.
– В чем ошибка?
– Счет 1:1, второй период, шайба на пятачке «Локомотива», форвард «Авангарда» Леука ногой сзади делает подсечку защитнику Береглазову. Железобетонный и травмоопасный фол! Я бы дал две минуты, но по очередным и самым свежим уточнениям от главного судьи это может потянуть и на пять.
Тем не менее свисток не прозвучал, шайба через доли секунды проходит мимо упавшего Береглазова прямо на клюшку Леуке – гол. Ставший победным в матче.
Но это еще не все, дальше – клубок последствий. Боб Хартли справедливо возмущен, берет тренерский запрос, получает две минуты штрафа – и Омск забивает третий гол. После чего взрывается лидер «Локомотива» Радулов, обкладывает судью – и получает удаление до конца матча.
Радулов – сложный для судейства хоккеист, но тут его просто спровоцировали. И окончательно сделали игру.
– Это скандал?
– Для нас, арбитров, это провал. Одна грубая судейская ошибка приводит к целой цепочке последствий и ломает всю игру. Матч сделан!
В наше время это был бы большой судейский скандал – а сейчас почему-то тишина. Испуганные комментаторы, несмотря на множество повторов, ничего не заметили, да и пресса прошла мимо.
Плюс почему-то смолчало и руководство «Локомотива». Удивительно! – сказал бывший судья, почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин.