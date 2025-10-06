Карандин о матче «Авангард» – «Локомотив»: «Одна грубая ошибка судей сломала игру. Леука подсек Береглазова, а через секунду забил победный гол. Железобетонный фол»

Юрий Карандин выразил недовольство судьями игры «Авангард» – «Локомотив».

Матч FONBET КХЛ проходил в Омске и завершился победой хозяев (4:1).

– Хоккейная пресса почему-то перестала следить за судейством. Ладно тренеры, они обложены огромными штрафами за любую критику арбитража. Но почему в этом сезоне молчат журналисты? Почему тишина, например, вокруг главного матча октября – «Авангард » – «Локомотив »?

– А что там произошло?

– Встречались лидеры конференций, у нас в Сибири эта игра за первое место в КХЛ вызвала огромный ажиотаж. Тем обиднее, что ее исход, по сути, решил арбитраж.

– В чем ошибка?

– Счет 1:1, второй период, шайба на пятачке «Локомотива», форвард «Авангарда» Леука ногой сзади делает подсечку защитнику Береглазову . Железобетонный и травмоопасный фол! Я бы дал две минуты, но по очередным и самым свежим уточнениям от главного судьи это может потянуть и на пять.

Тем не менее свисток не прозвучал, шайба через доли секунды проходит мимо упавшего Береглазова прямо на клюшку Леуке – гол. Ставший победным в матче.

Но это еще не все, дальше – клубок последствий. Боб Хартли справедливо возмущен, берет тренерский запрос, получает две минуты штрафа – и Омск забивает третий гол. После чего взрывается лидер «Локомотива» Радулов , обкладывает судью – и получает удаление до конца матча.

Радулов – сложный для судейства хоккеист, но тут его просто спровоцировали. И окончательно сделали игру.

– Это скандал?

– Для нас, арбитров, это провал. Одна грубая судейская ошибка приводит к целой цепочке последствий и ломает всю игру. Матч сделан!

В наше время это был бы большой судейский скандал – а сейчас почему-то тишина. Испуганные комментаторы, несмотря на множество повторов, ничего не заметили, да и пресса прошла мимо.

Плюс почему-то смолчало и руководство «Локомотива». Удивительно! – сказал бывший судья, почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин .