  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Карандин о матче «Авангард» – «Локомотив»: «Одна грубая ошибка судей сломала игру. Леука подсек Береглазова, а через секунду забил победный гол. Железобетонный фол»
10

Карандин о матче «Авангард» – «Локомотив»: «Одна грубая ошибка судей сломала игру. Леука подсек Береглазова, а через секунду забил победный гол. Железобетонный фол»

Юрий Карандин выразил недовольство судьями игры «Авангард» – «Локомотив».

Матч FONBET КХЛ проходил в Омске и завершился победой хозяев (4:1).

– Хоккейная пресса почему-то перестала следить за судейством. Ладно тренеры, они обложены огромными штрафами за любую критику арбитража. Но почему в этом сезоне молчат журналисты? Почему тишина, например, вокруг главного матча октября – «Авангард» – «Локомотив»?

– А что там произошло?

– Встречались лидеры конференций, у нас в Сибири эта игра за первое место в КХЛ вызвала огромный ажиотаж. Тем обиднее, что ее исход, по сути, решил арбитраж.

– В чем ошибка?

– Счет 1:1, второй период, шайба на пятачке «Локомотива», форвард «Авангарда» Леука ногой сзади делает подсечку защитнику Береглазову. Железобетонный и травмоопасный фол! Я бы дал две минуты, но по очередным и самым свежим уточнениям от главного судьи это может потянуть и на пять.

Тем не менее свисток не прозвучал, шайба через доли секунды проходит мимо упавшего Береглазова прямо на клюшку Леуке – гол. Ставший победным в матче.

Но это еще не все, дальше – клубок последствий. Боб Хартли справедливо возмущен, берет тренерский запрос, получает две минуты штрафа – и Омск забивает третий гол. После чего взрывается лидер «Локомотива» Радулов, обкладывает судью – и получает удаление до конца матча.

Радулов – сложный для судейства хоккеист, но тут его просто спровоцировали. И окончательно сделали игру.

– Это скандал?

– Для нас, арбитров, это провал. Одна грубая судейская ошибка приводит к целой цепочке последствий и ломает всю игру. Матч сделан!

В наше время это был бы большой судейский скандал – а сейчас почему-то тишина. Испуганные комментаторы, несмотря на множество повторов, ничего не заметили, да и пресса прошла мимо.

Плюс почему-то смолчало и руководство «Локомотива». Удивительно! – сказал бывший судья, почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
судьи
logoБоб Хартли
logoАлександр Радулов
logoКХЛ
logoЮрий Карандин
logoЛокомотив
logoАлексей Береглазов
logoАвангард
logoПавел Леука
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сурин об удалении Радулова до конца игры с «Авангардом»: «Эмоции, будет посдержаннее. Учусь у него всему, набираюсь опыта. И сам хочу его зажигать своей энергией»
63 октября, 18:40
Хартли после 1:4 от «Авангарда»: «Локомотив» после 4-й шайбы больше смотрел хоккей, чем играл. Тяжелый выезд, третья игра после Минска и Астаны»
113 октября, 18:01
Хартли об удалении Радулова до конца игры с «Авангардом»: «Он был расстроен. Не всегда можно контролировать эмоции на льду»
123 октября, 16:22
Главные новости
«Виннипег» продлит контракт с Коннором на 7 или 8 лет и 12-13 млн долларов за сезон. Договор хотят подписать до старта регулярки (The Fourth Period)
9 минут назад
Назаров о КХЛ: «Уровень команд выровнялся – потолок зарплат играет свою роль, хотя лазейки есть. Хоккей остается одним из самых популярных видов спорта в России»
652 минуты назад
Максим Федотов об уходе из «Сочи»: «Забивал, отдавал, а мне говорят – на драфт отказов. Тренеры сказали, что сами в шоке. Вопрос и не в финансах, вообще непонятно все»
3сегодня, 07:40
Игроков «Тампы» Сабурина и Мозера могут дисквалифицировать по итогам матча с «Флоридой» на предсезонке. Команды набрали 322 минуты штрафа
9сегодня, 05:55
Демидов – главный фаворит на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии сайта лиги. Никишин и Аскаров вошли в топ-10, Шабанов разделил 11-е место
7сегодня, 05:40
КХЛ. «Авангард» сыграет с «Автомобилистом», «Локомотив» против СКА, минское «Динамо» примет «Трактор»
29сегодня, 04:35
Защитник «Амура» Кэм Ли хочет обмена. Канадец с паспортом РФ недоволен условиями сотрудничества с клубом (Metaratings)
6сегодня, 04:15
Макдэвид возглавил топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Кучеров – 5-й, Кросби – 7-й, Хеллибак – 8-й, Василевский – 9-й
53сегодня, 03:25
Поборитесь за крутые призы! С вас – ответы на 12 несложных вопросов про КХЛ
сегодня, 02:50Тесты и игры
Задоров и Гридин – лучшие среди россиян по голам на предсезонке НХЛ. У защитника «Бостона» и форварда «Калгари» по 3 шайбы
1сегодня, 02:25
Ко всем новостям
Последние новости
Максим Федотов о сравнении с Макаром от Ротенберга: «Приятно, но моя фамилия – Федотов. Ориентируюсь на ребят, играющих в лучшей лиге мира»
23 минуты назад
«Нью-Джерси» ведет переговоры с Маркстремом о новом контракте. 35-летний голкипер хочет более 5 млн долларов в год (The Fourth Period)
1сегодня, 08:15
Чезганов о работе с Галланом в «Шанхае»: «Все требования понятны. Для нас, русских ребят в команде, это новый опыт и вызов. Много нового узнаем»
сегодня, 07:52
Денисенко о 4 голах в последних 4 матчах за «Ак Барс»: «Не показатель. Нужна правильная игра. Есть более глубокие вещи для анализа, чем очки»
сегодня, 07:25
«Лада» хочет арендовать форварда Терехова у «Ак Барса». У него 7+1 в 12 играх за «Нефтяник» в ВХЛ в этом сезоне (Артур Хайруллин)
сегодня, 07:10
Артюхин о Кузнецове в «Металлурге»: «С ходу Евгений результат не покажет, понадобится адаптация. Давление проблемой не будет, он знает, как легко отпускать ситуацию»
1сегодня, 06:50
Максим Федотов о результатах «Нефтехимика»: «Сенсацией себя не ощущаем. Даже мыслей не было о том, что будем где-то на 10-м месте в конференции»
сегодня, 06:30
Исхаков о 6:2 со «Спартаком»: «С такими соперниками «Металлургу» удобнее. Они играют в похожий с нами хоккей. Не действуют от защиты и не ждут, пока мы приедем»
сегодня, 06:15
Гончарук о «Торпедо» после 1:4 от «Динамо»: «Привезли себе сами три гола. Они три раза доехали до ворот и забили. Четвертый пропустили в пустые, когда побежали Россию спасать»
сегодня, 05:20
Карандин о плюсах в судействе в сезоне КХЛ: «Более спокойная работа на вбрасываниях, видеоповторы стали компактнее. Но количество походов «в кино» нужно сокращать»
сегодня, 05:05