Зарплата Вовченко составит 50 млн рублей в год по новому контракту с «Металлургом» («СЭ»)
Зарплата Даниила Вовченко в «Металлурге» составит 50 млн рублей в год.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Сегодня «Металлург» продлил контракт с форвардом Даниилом Вовченко на 2 года.
В сезоне-2024/25 нападающий провел 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 32 (17+15) очка.
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Вовченко 3 (1+2) балла в 6 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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