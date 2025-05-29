Зарплата Вовченко составит 50 млн рублей в год по новому контракту с «Металлургом» («СЭ»)

Зарплата Даниила Вовченко в «Металлурге» составит 50 млн рублей в год.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ».

Сегодня «Металлург » продлил контракт с форвардом Даниилом Вовченко на 2 года.

В сезоне-2024/25 нападающий провел 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 32 (17+15) очка.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Вовченко 3 (1+2) балла в 6 играх.