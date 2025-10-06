  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о допуске паралимпийцев из России: «Поздравил Рожкова с этим успехом. Других препон им строить не будут, надеюсь»
0

Фетисов о допуске паралимпийцев из России: «Поздравил Рожкова с этим успехом. Других препон им строить не будут, надеюсь»

Вячеслав Фетисов оценил допуск паралимпийцев из России к международным стартам.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил Паралимпийский комитет России (ПКР) в правах.

– Восстановление ПКР позволяет думать о том, что можно ждать хороших новостей и по ОКР с олимпийцами?

– Поздравил Павла Рожкова (главу ПКР – Спортс’‘) с этим успехом, он мне сообщил. Будем надеяться, что других препон (преград – Спортс’‘) нашим паралимпийцам строить не будут.

В остальном, я же не провидец, чтобы говорить, ждать ли хороших новостей о восстановлении ОКР и олимпийцев. Посмотрим, какая работа будет вестись нашими министерствами, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Наших паралимпийцев пустили на Игры с флагом и гимном! Вот как Россия этого добилась

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Odds
logoВячеслав Фетисов
ПКР
ОКР
Следж-хоккей
logoКХЛ
Павел Рожков
logoпаралимпийская сборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов об обвинении Сперцяна в расизме: «Депутатам Госдумы неправильно вмешиваться – это внутреннее дело РПЛ и РФС. У них есть правила и регуляторы»
7сегодня, 10:14
Фетисов о Валиевой: «Желаю ей удачи. Надеюсь, она сможет вернуться на высокий уровень. Если возобновила тренировки, значит, она сильная спортсменка, у которой все получится»
83 октября, 11:28
Фетисов о словах Сван про россиян на ОИ: «Сумасшедших хватает на свете. Нас что, волнует шведская лыжница? Пусть бойкотирует, это ее право»
462 октября, 18:16
Главные новости
Шестеркин – лучший вратарь НХЛ по опросу бывших голкиперов лиги и тренеров вратарей. Василевский делит второе место с Хеллибаком, Бобровский – 4-й, Сорокин – 6-й, Сваймен – 8-й
8 минут назад
«Шанхай» подписал контракт с Маккеггом на год. У 33-летнего форварда 251 матч в НХЛ за карьеру
345 минут назад
Дрегер о Кросби: «Уход из «Питтсбурга» может принести взаимную выгоду. У «Монреаля» замечательные проспекты, и клуб сделает все, чтобы заполучить Сидни»
159 минут назад
Михайлов о включении Никишина в «Миротворец»: «Эти чудаки его боятся. вот и вся логика. Он был и остается ведущим защитником нашего хоккея»
2сегодня, 11:10
«Вашингтон» выложил видео в честь 20-летия дебюта Овечкина в НХЛ. Тогда форвард сделал дубль с «Коламбусом»
5сегодня, 10:56Видео
«Лада» интересуется Кагарлицким. У 36-летнего форварда 9+27 за 64 игры в прошлом сезоне (Михаил Зислис)
1сегодня, 10:26
Фетисов об обвинении Сперцяна в расизме: «Депутатам Госдумы неправильно вмешиваться – это внутреннее дело РПЛ и РФС. У них есть правила и регуляторы»
7сегодня, 10:14
Никишина и Порядина внесли в базу «Миротворца». Хоккеисты награждали ветеранов СВО по итогам конкурса на силу и точность броска в 2023-м
33сегодня, 09:43
СКА поехал на автобусе из Москвы в Ярославль на матч с «Локомотивом», сообщает «Матч ТВ»: «Так быстрее, удобнее и комфортнее, чем на самолете»
21сегодня, 09:31
Подъяпольский, Порядин и Нарделла – хоккеисты недели в КХЛ. Карпович из «Автомобилиста» стал лучшим новичком
1сегодня, 09:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Колорадо» – фаворит Кубка Стэнли-2026 по версии The Score. «Тампа» и «Даллас» делят 2-е место, «Флорида» и «Эдмонтон» не получили голосов
6сегодня, 10:41
Артюхин о старте «Трактора»: «Ушли Шабанов и Кравцов – они были неотъемлемой частью команды. Ливо еще не набрал кондиции, но ребята наберут форму»
сегодня, 09:56
Максим Федотов о сравнении с Макаром от Ротенберга: «Приятно, но моя фамилия – Федотов. Ориентируюсь на ребят, играющих в лучшей лиге мира»
сегодня, 08:53
Карандин о матче «Авангард» – «Локомотив»: «Одна грубая ошибка судей сломала игру. Леука подсек Береглазова, а через секунду забил победный гол. Железобетонный фол»
21сегодня, 08:39
«Нью-Джерси» ведет переговоры с Маркстремом о новом контракте. 35-летний голкипер хочет более 5 млн долларов в год (The Fourth Period)
1сегодня, 08:15
Чезганов о работе с Галланом в «Шанхае»: «Все требования понятны. Для нас, русских ребят в команде, это новый опыт и вызов. Много нового узнаем»
сегодня, 07:52
Денисенко о 4 голах в последних 4 матчах за «Ак Барс»: «Не показатель. Нужна правильная игра. Есть более глубокие вещи для анализа, чем очки»
сегодня, 07:25
«Лада» хочет арендовать форварда Терехова у «Ак Барса». У него 7+1 в 12 играх за «Нефтяник» в ВХЛ в этом сезоне (Артур Хайруллин)
сегодня, 07:10
Артюхин о Кузнецове в «Металлурге»: «С ходу Евгений результат не покажет, понадобится адаптация. Давление проблемой не будет, он знает, как легко отпускать ситуацию»
2сегодня, 06:50
Максим Федотов о результатах «Нефтехимика»: «Сенсацией себя не ощущаем. Даже мыслей не было о том, что будем где-то на 10-м месте в конференции»
сегодня, 06:30