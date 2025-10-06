Фетисов о допуске паралимпийцев из России: «Поздравил Рожкова с этим успехом. Других препон им строить не будут, надеюсь»

Вячеслав Фетисов оценил допуск паралимпийцев из России к международным стартам.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил Паралимпийский комитет России (ПКР) в правах.

– Восстановление ПКР позволяет думать о том, что можно ждать хороших новостей и по ОКР с олимпийцами?

– Поздравил Павла Рожкова (главу ПКР – Спортс’‘) с этим успехом, он мне сообщил. Будем надеяться, что других препон (преград – Спортс’‘) нашим паралимпийцам строить не будут.

В остальном, я же не провидец, чтобы говорить, ждать ли хороших новостей о восстановлении ОКР и олимпийцев. Посмотрим, какая работа будет вестись нашими министерствами, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

