«Лада» хочет арендовать форварда Терехова у «Ак Барса». У него 7+1 в 12 играх за «Нефтяник» в ВХЛ в этом сезоне (Артур Хайруллин)

«Лада» хочет арендовать форварда Семена Терехова у «Ак Барса».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В текущем сезоне на счету 23-летнего форварда 8 (7+1) очков в 12 играх за «Нефтяник» в Olimbpet ВХЛ.

В прошлом сезоне Терехов провел 39 матчей за «Ак Барс» в FONBET КХЛ с учетом плей-офф и набрал 11 (6+5) очков.

«Ак Барс» может обменять Терехова или отдать в аренду. Форвард продлил контракт в конце июня («Бизнес Online»)