  • Артюхин о Кузнецове в «Металлурге»: «С ходу Евгений результат не покажет, понадобится адаптация. Давление проблемой не будет, он знает, как легко отпускать ситуацию»
Артюхин о Кузнецове в «Металлурге»: «С ходу Евгений результат не покажет, понадобится адаптация. Давление проблемой не будет, он знает, как легко отпускать ситуацию»

Евгений Артюхин считает, что Евгению Кузнецову нужно будет время на адаптацию.

33-летний форвард подписал контракт с «Металлургом». 

– Ему нужно время. Я знаю, что Кузнецов тренировался и держал себя в форме. Дело не в физических кондициях, а в игровом тонусе, который можно набрать только за счет матчей. Думаю, Евгению понадобится адаптация. С ходу он результат не покажет, но будет работать, усердно тренироваться и быстро выйдет на свой уровень.

– На него будет оказываться серьезное давление? Все сразу будут ждать от него результат.

– Он уже опытный игрок и не думаю, что давление будет для него проблемой. Он играл на высоком уровне, поэтому устойчив в психологическом плане и проблем в этом плане не будет.

Он знает, как легко отпускать ситуацию и не обращать на это внимания, чтобы концентрироваться на своей игре, – сказал бывший форвард клубов КХЛ. 

