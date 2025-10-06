«Вашингтон» выложил видео в честь 20-летия дебюта Овечкина в НХЛ. Тогда форвард сделал дубль с «Коламбусом»

«Вашингтон» выложил видео в честь 20-летия дебюта Александра Овечкина в НХЛ.

Российский хоккеист провел первый матч в лиге 5 октября 2005 года против «Коламбуса » (3:2). Тогда он сделал дубль.

Следующий сезон станет для Овечкина 21-м в НХЛ. На его счету 1623 (897+726) очка в 1491 матче регулярного чемпионата за «Вашингтон ».

Он девять раз становился обладателем приза лучшему снайперу регулярки («Морис Ришар Трофи»), завоевал Кубок Стэнли в 2018 году, а также множество других командных и личных наград.