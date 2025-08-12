Вайсфельд о том, как поступок «Салавата» скажется на легионерах: «Это будет весомым аргументом при переговорах, если человек колеблется, стоит ли ехать в КХЛ. Ему могут сказать: «Слышал, что с Ливо было?»

Леонид Вайсфельд высказался о ситуации с Джошем Ливо и «Салаватом Юлаевым».

Ранее появилась информация , что уфимский клуб расторг соглашение с нападающим. В качестве причины указано опоздание хоккеиста на сборы.

Агент канадца Иван Ботев отметил , что в «Салавате» знали, что игрок еще не получил визу и не мог приехать раньше: «У нас была договоренность».

КХЛ пока не аннулировала контракт Ливо с «Салаватом» «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста».

– Может ли такой поступок «Салавата» сказаться на качестве легионеров, которые будут приезжать в КХЛ? Ведь игроков, которые будут видеть, что лига не защищает контракты, будет еще сложнее уговорить на приезд в Россию.

– Не думаю, что это напрямую скажется на качестве легионеров, которые приезжают в КХЛ. Но, конечно, это будет весомым аргументом при переговорах, если человек колеблется и не может принять решение, стоит ли ему ехать в КХЛ. Ему просто могут сказать: «Слышал, что с Ливо было?».

Это очень спорный вопрос. Ливо сейчас, мне кажется, найдет себе работу по щелчку пальцев. Но если бы речь шла о не самом востребованном хоккеисте, то вопросов было бы еще больше, – сказал бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева » Леонид Вайсфельд .