Вайсфельд о «Салавате» и Ливо: «Удивляет политика КХЛ. Нужно запретить расторжение контрактов по инициативе клуба»

Леонид Вайсфельд высказался о ситуации с Джошем Ливо и «Салаватом».

Вчера стало известно , что «Салават Юлаев » расторг контракт с Джошем Ливо без выплаты денежной компенсации. В качестве причины указано опоздание хоккеиста на сборы. Зарплата 32-летнего игрока по 2-летнему контракту с «Салаватом» составляла 110 млн рублей за сезон.

При этом КХЛ пока не аннулировала контракт Ливо с «Салаватом» «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста».

Агент канадца Иван Ботев отметил, что в «Салавате» знали, что игрок еще не получил визу и не мог приехать раньше: «У нас была договоренность».

– Получается, что «Салават» поступает не самым лучшим образом.

– Конечно, ничего хорошего в этом нет. Во всей этой истории меня очень удивляет политика лиги. Нужно сделать несколько очень простых шагов. Один из них – запрет на расторжение действующих контрактов с хоккеистами по инициативе клуба.

Мне кажется, в это межсезонье было уже много примеров, которые в первую очередь негативно сказываются на лиге, а не на клубах.

Например, «Динамо » с пробным контрактом Гусева и переподписаниями в сторону понижения соглашений Адамчука , Ожиганова и Подъяпольского действует в рамках регламента. Но возникают вопросы к лиге: «Что же у вас за регламент-то такой, если по нему такие вещи можно делать?»

Причем сделать нужно очень простые шаги. Почему этого не происходит, я понять не могу.

– Наверное, кроме запрета на расторжение контрактов по инициативе клубов КХЛ стоит решить вопрос и с переподписаниями соглашений в сторону понижения?

– Конечно, ни в какую сторону нельзя переподписывать контракты. Не повышать, не понижать. Вот, например, Сорокин в НХЛ подписал новый контракт на девять миллионов, но при этом доигрывал старый. И новое соглашение начало действовать только после окончания предыдущего. И так везде должно быть.

Потому что контракты нужно прежде всего самим уважать. Если вы поставили подпись под контрактом, его нужно исполнять, – сказал бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд.