Фастовский о «Салавате» и Ливо: «Клуб несет имиджевые потери. Игрока подставили, ему нужно срочно искать команду. Первый экзамен по переходу на новые финансовые условия не сдан»

Кирилл Фастовский высказался о ситуации с Джошем Ливо и «Салаватом».

Вчера стало известно , что «Салават Юлаев » расторг контракт с Джошем Ливо без выплаты денежной компенсации. В качестве причины указано опоздание хоккеиста на сборы.

При этом КХЛ пока не аннулировала контракт Ливо с «Салаватом» «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста».

Агент канадца Иван Ботев отметил, что в «Салавате» знали, что игрок еще не получил визу и не мог приехать раньше: «У нас была договоренность».

«Надо обсуждать, с чего вообще все начиналось. Было понятно, что финансирование уменьшается и что нужно переходить на новые условия функционирования клуба. Я уже говорил в интервью, что «Салавату Юлаеву» потребуется время на адаптацию на переход на новую финансовую схему.

И как раз именно в этом и кроется проблема, что руководству клуба не удалось до конца выработать четкую тактику общения с высокооплачиваемыми игроками. Решили, что если никто от клуба об этом не говорит, то информация не выйдет за пределы, а проблема как-то сама собой разрешится. Но понятно, что вопрос никак сам по себе не решится.

Все отдали на откуп главному тренеру Виктору Козлову и агенту игрока Ивану Ботеву, которые до последнего дня говорили, что Ливо – это хоккеист «Салавата Юлаева». Поскольку тактика общения клуба с игроком не была выработана, то в итоге дошли до конфликта.

Таким образом, первый экзамен по переходу на новые финансовые условия, к сожалению, не был сдан. В итоге и клуб несет имиджевые потери, и игрока подставили, потому что уже идут сборы и ему нужно срочно искать команду. И, конечно, в этот процесс втянута КХЛ .

Ливо – это лучший бомбардир прошлого сезона и надо было бы проявить большее внимание к нему. Также хочется пожелать «Салавату Юлаеву», чтобы он вышел из этой ситуации с честью, поскольку уфимский клуб – крайне важный проект российского хоккея, – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский .