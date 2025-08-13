Ишматов о «Салавате» и Ливо: «Принцип тут один: «Порядок бьет класс». Это жизнь так устроена. Все еще встанет на свои места»

Ранее стало известно , что «Салават Юлаев » расторг контракт с Джошем Ливо без выплаты денежной компенсации. В качестве причины указано опоздание хоккеиста на сборы. Зарплата 32-летнего игрока по 2-летнему контракту с «Салаватом» составляла 110 млн рублей за сезон.

При этом КХЛ пока не аннулировала контракт Ливо с «Салаватом» «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста».

– Как относитесь к решению «Салавата» расторгнуть контракт с Ливо?

– Принцип тут один: «Порядок бьет класс». Это жизнь так устроена. Не нужно на это обращать внимание. Думаю, все еще встанет на свои места.

– Оправданно ли решение клуба расторгнуть контракт с легионером, сославшись на формальность, о которой ранее присутствовала договоренность с агентом?

– Почему не оправданно? Порядок бьет класс. Есть закон, который все мы проходили. Так что все должно вернуться на свои места, – сказал бывший тренер уфимцев.

Почему «Салават» избавился от Ливо: формально – за опоздание на сборы