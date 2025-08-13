  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ишматов о «Салавате» на фоне финансовых проблем: «Из этого положения можно выйти, только сделав ставку на молодежь. Других путей нет. Совсем уходить из хоккея нельзя»
0

Ишматов о «Салавате» на фоне финансовых проблем: «Из этого положения можно выйти, только сделав ставку на молодежь. Других путей нет. Совсем уходить из хоккея нельзя»

Рафаил Ишматов высказался о ситуации в «Салавате» на фоне финансовых проблем.

– Сложно делать анализ на сегодняшний день, завтра все может быть по‑другому. В «Салавате» практически всю жизнь играли молодые хоккеисты. Нужно подождать.

Куда деваться от финансовых проблем? Они сейчас везде. Но считаю, что все должно быть нормально. Молодые игроки могут прибавить и показать все свои возможности. Другого пути у «Салавата» в данной ситуации нет.

– Считаете, что состав из молодежи может всерьез претендовать на спокойное попадание в плей‑офф?

– Спокойно это сделают или нет – вопрос. Но из этого положения можно выйти, только сделав ставку на молодежь. Совсем уходить из хоккея «Салавату» нельзя. Нужно переждать какое‑то время. Пожелаю клубу удачи и хорошей игры. Других путей нет, – сказал бывший тренер уфимцев.

Гендиректор «Салавата»: «Громких трансферов не планируется, есть бюджет – под него соберем команду. Уровень зарплат скорректирован, с рядом игроков придется расстаться»

Почему «Салават» избавился от Ливо: формально – за опоздание на сборы

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoМХЛ
кризис
logoТолпар
Рафаил Ишматов
logoМатч ТВ
logoСалават Юлаев
деньги
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Зюзин о «Салавате Юлаеве»: «Болельщики близки к панике, я такие настроения отбрасываю. Мне ближе подход НХЛ, там нет негатива. Даже «Сан-Хосе» сейчас находит много позитива»
1111 августа, 04:22
Морозов об уменьшении бюджета «Салавата» и «Ак Барса»: «Нам прислали финансовые гарантии – этого достаточно для участия. Сложности бывают у всех»
69 августа, 12:40
Суд обязал «Салават» выплатить 163 млн рублей долга «Иремель-Инвест». Компании выдан исполнительный лист для обращения к приставам («Бизнес Online»)
107 августа, 12:38
Главные новости
Кубок Минска. «Динамо» Минск сыграет с «Адмиралом»
42 минуты назад
Арбитраж вынес вердикт в пользу «Филадельфии» по делу о расторжении контракта с Райаном Джохансеном, ни разу не сыгравшим за клуб (Даррен Дрегер)
сегодня, 03:55
Скороходов поймал 68-килограммового сома: «2,5 часа возни, куча эмоций! Давно мечтал о такой рыбе, руки болят, радости полные штаны»
13вчера, 21:58Фото
Котляревский о Гру и Ги Буше: «Стиль один, канадский – все четко, концентрация. Но в «Авангарде» это гораздо строже. В «Тракторе» кому-то что-то позволяли»
вчера, 20:55
Хартикайнен об уходе из «Салавата» в 2022-м: «Еще к Рождеству решил, что моя карьера в КХЛ закончена, лига уже выжала из меня все соки. Конфликт на Украине ускорил отъезд на пару месяцев»
10вчера, 20:09
Ахтямов – 4-й в рейтинге лучших проспектов «Торонто» по версии Daily Faceoff, Коуэн – 1-й, Дэнфорд – 2-й, Хильдеби – 3-й
3вчера, 19:55
Крикунов о Дацюке: «Он был близок к завершению карьеры, когда я забрал его в Казань. Говорю: «Паша, ты крещеный? Давай покрестимся». Сходили в церковь, поставили его на ноги»
9вчера, 19:19
Кубок Минска. «Динамо» Минск обыграло «Ладу» по буллитам
2вчера, 18:52
Вячеслав Фетисов: «Если Овечкин приедет в КХЛ, будет огромный бум популярности лиги. Но я бы хотел, чтобы он продолжал в НХЛ, и не один год»
8вчера, 18:48
Вайсфельд о «Салавате» и Ливо: «Удивляет политика КХЛ. Нужно запретить расторжение контрактов по инициативе клуба»
16вчера, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
Светлов об «Амуре»: «Селекция в соотношении «цена – качество» удалась. Состав приобрел рабочий, дальневосточный формат. Главное приобретение – вратарь Дорожко»
30 минут назад
Бемстрем перейдет в «Берн». Экс-форвард «Коламбуса» и «Питтсбурга» провел 242 матча в НХЛ и набрал 75 очков
сегодня, 03:45
Экс-форвард клубов НХЛ и КХЛ Макмиллан завершил карьеру и вошел в тренерский штаб клуба WHL «Келоуна»
сегодня, 03:30
«Цюрих» подписал Понтуса Оберга, так как Андреофф надолго выбыл из-за травмы. Ранее шведский форвард выступал в НХЛ и КХЛ
сегодня, 03:15
Эттинджер об отставке Дебура: «Учитывая, насколько хорошо «Даллас» играл последние три сезона, это тяжело. Но так устроена эта работа, всех тренеров увольняют»
вчера, 21:42
Вячеслав Глеб: «С нынешним состоянием футбола в Беларуси хоккей – спорт номер один. КХЛ – международный уровень, вторая лига после НХЛ. Приезжают суперкоманды, суперзвезды»
4вчера, 21:26
Шестеркин нанес символический удар перед матчем «Спартака» с «Динамо» Махачкала
1вчера, 21:11
Миронов о матче с минским «Динамо»: «С 0:2 не опустили руки, продолжали бороться. За результатом не гонимся, сейчас главное – найти взаимосвязь между тройками и парами»
вчера, 20:40
Коньков о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Клубам пришлось бы выплачивать неустойки. Это не более чем политическая повестка»
1вчера, 20:33
Эттинджер о возможности сыграть на Олимпиаде: «Это мотивирует. Это была бы одна из самых крутых историй в моей карьере. Надеюсь, получу шанс»
вчера, 20:27