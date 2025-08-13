Ишматов о «Салавате» на фоне финансовых проблем: «Из этого положения можно выйти, только сделав ставку на молодежь. Других путей нет. Совсем уходить из хоккея нельзя»
– Сложно делать анализ на сегодняшний день, завтра все может быть по‑другому. В «Салавате» практически всю жизнь играли молодые хоккеисты. Нужно подождать.
Куда деваться от финансовых проблем? Они сейчас везде. Но считаю, что все должно быть нормально. Молодые игроки могут прибавить и показать все свои возможности. Другого пути у «Салавата» в данной ситуации нет.
– Считаете, что состав из молодежи может всерьез претендовать на спокойное попадание в плей‑офф?
– Спокойно это сделают или нет – вопрос. Но из этого положения можно выйти, только сделав ставку на молодежь. Совсем уходить из хоккея «Салавату» нельзя. Нужно переждать какое‑то время. Пожелаю клубу удачи и хорошей игры. Других путей нет, – сказал бывший тренер уфимцев.
