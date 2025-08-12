Фетисов о Ливо: «Если «Салават» хочет расторгнуть контракт, значит, он не просто опоздал на сборы – произошло что‑то еще»

Вячеслав Фетисов прокомментировал расторжение контракта Джоша Ливо с «Салаватом».

Ранее появилась информация , что уфимский клуб расторг соглашение с нападающим. В качестве причины указано опоздание хоккеиста на сборы.

«Если хотят расторгнуть контракт с Ливо , значит, он не просто опоздал на сборы, произошло что‑то еще.

Надо смотреть контракт, если есть возможность разорвать его в одностороннем порядке, то юридически – никаких вопросов, клуб имеет право.

Если такого пункта нет, стоит ждать разбирательство по факту, где права будет только одна сторона», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

