Фетисов о Ливо: «Если «Салават» хочет расторгнуть контракт, значит, он не просто опоздал на сборы – произошло что‑то еще»
Ранее появилась информация, что уфимский клуб расторг соглашение с нападающим. В качестве причины указано опоздание хоккеиста на сборы.
«Если хотят расторгнуть контракт с Ливо, значит, он не просто опоздал на сборы, произошло что‑то еще.
Надо смотреть контракт, если есть возможность разорвать его в одностороннем порядке, то юридически – никаких вопросов, клуб имеет право.
Если такого пункта нет, стоит ждать разбирательство по факту, где права будет только одна сторона», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Почему «Салават» избавился от Ливо: формально – за опоздание на сборы
Быков об уходе Ливо из «Салавата»: «Зная его качество как игрока – согласитесь, не просто так контракт был разорван. Сложно комментировать решение клуба»