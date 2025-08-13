  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Котляревский о диете в «Северстали»: «Не было сахара, а как без него кофе пить? Нашел лазейку – брал у массажистов. Всегда ел то, что хотел»
1

Котляревский о диете в «Северстали»: «Не было сахара, а как без него кофе пить? Нашел лазейку – брал у массажистов. Всегда ел то, что хотел»

Михаил Котляревский рассказал о диете, с которой столкнулся в «Северстали».

28-летний форвард перешел в клуб из Череповца из «Трактора» по ходу прошлого сезона. В июле «Авангард» выменял игрока у «Северстали». 

– Известно, что Андрей Козырев уделяет большое внимание питанию в «Северстали».

– Мне запомнилось, что там не было сахара. Я постоянно искал в шкафах кусок сахара. Как это кофе без сахара пить? Потом нашел лазейку – у массажистов сахар был, я у них брал. Отказаться от сахара ради спорта не готов. Всегда ел то, что хотел. Если на ужин был салат и все строго – я шел и ел в другом месте.

– У вас никогда не было проблем с весом?

– Появились после 25 лет, когда уезжаю в отпуск. Мне нужно следить за питанием, но я лучше пробегу десять километров, а потом съем что-то вкусное, чем буду себя жестко ограничивать, – сказал нападающий омского клуба. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «ВсеПроСпорт»
Питание
logoАндрей Козырев
logoСеверсталь
logoКХЛ
logoМихаил Котляревский
logoАвангард
еда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Андронов о здоровом питании: «Начать можно с книги «Диета чемпионов», чтобы развить привычки. От этой базы можно отталкиваться, пробовать новое»
419 июля, 19:45
Андронов о питании: «Ел шоколад, пил газировку – был обычным пацаном. В Америке все изменилось, впервые услышал про процент жира, что макароны и хлеб – не всегда лучшая идея»
1317 июля, 13:01
Роман Ротенберг: «Есть выражение: «Какое питание, такое катание». СКА помогает ребятам в этом, но нужно желание самого игрока, стремление развиваться»
2711 ноября 2024, 21:04
Кэсселс о русской кухне: «Первое место – борщ, это объедение. Отмечу пельмени со сметаной, понравились блины – отличный вариант для завтрака»
16 сентября 2024, 13:55
Главные новости
Ишматов о «Салавате» и Ливо: «Принцип тут один: «Порядок бьет класс». Это жизнь так устроена. Все еще встанет на свои места»
2 минуты назад
Ружичка получит 45 млн рублей за сезон по новому контракту со «Спартаком», изначально игрок хотел 60 млн. Есть бонусы – 30-35 млн (Дмитрий Ерыкалов)
14 минут назад
Грицюк об игре в НХЛ: «Интересно попробовать на себе силу Бобровского. Побросать ему, повылазить на него, посмотреть, как он будет реагировать»
38 минут назад
Светлов о Востоке в КХЛ: «Большая шестерка превратилась в пятерку. «Салават» после всех потерь стал ближе к «Амуру», «Адмиралу» или «Сибири»
151 минуту назад
«Спартак» продлит контракт с Ружичкой (Sport24)
3сегодня, 05:15
Кубок Минска. «Динамо» Минск сыграет с «Адмиралом»
сегодня, 04:22
Арбитраж вынес вердикт в пользу «Филадельфии» по делу о расторжении контракта с Райаном Джохансеном, ни разу не сыгравшим за клуб (Даррен Дрегер)
1сегодня, 03:55
Скороходов поймал 68-килограммового сома: «2,5 часа возни, куча эмоций! Давно мечтал о такой рыбе, руки болят, радости полные штаны»
16вчера, 21:58Фото
Котляревский о Гру и Ги Буше: «Стиль один, канадский – все четко, концентрация. Но в «Авангарде» это гораздо строже. В «Тракторе» кому-то что-то позволяли»
вчера, 20:55
Хартикайнен об уходе из «Салавата» в 2022-м: «Еще к Рождеству решил, что моя карьера в КХЛ закончена, лига уже выжала из меня все соки. Конфликт на Украине ускорил отъезд на пару месяцев»
13вчера, 20:09
Ко всем новостям
Последние новости
Серж Савар о Хатсоне: «Самый талантливый игрок «Монреаля» со времен Ги Лефлера, пожалуй. На то, что он умеет, способны немногие»
1сегодня, 04:58
Ишматов о «Салавате» на фоне финансовых проблем: «Из этого положения можно выйти, только сделав ставку на молодежь. Других путей нет. Совсем уходить из хоккея нельзя»
1сегодня, 04:46
Светлов об «Амуре»: «Селекция в соотношении «цена – качество» удалась. Состав приобрел рабочий, дальневосточный формат. Главное приобретение – вратарь Дорожко»
сегодня, 04:34
Бемстрем перейдет в «Берн». Экс-форвард «Коламбуса» и «Питтсбурга» провел 242 матча в НХЛ и набрал 75 очков
сегодня, 03:45
Экс-форвард клубов НХЛ и КХЛ Макмиллан завершил карьеру и вошел в тренерский штаб клуба WHL «Келоуна»
сегодня, 03:30
«Цюрих» подписал Понтуса Оберга, так как Андреофф надолго выбыл из-за травмы. Ранее шведский форвард выступал в НХЛ и КХЛ
сегодня, 03:15
Эттинджер об отставке Дебура: «Учитывая, насколько хорошо «Даллас» играл последние три сезона, это тяжело. Но так устроена эта работа, всех тренеров увольняют»
вчера, 21:42
Вячеслав Глеб: «С нынешним состоянием футбола в Беларуси хоккей – спорт номер один. КХЛ – международный уровень, вторая лига после НХЛ. Приезжают суперкоманды, суперзвезды»
4вчера, 21:26
Шестеркин нанес символический удар перед матчем «Спартака» с «Динамо» Махачкала
1вчера, 21:11
Миронов о матче с минским «Динамо»: «С 0:2 не опустили руки, продолжали бороться. За результатом не гонимся, сейчас главное – найти взаимосвязь между тройками и парами»
вчера, 20:40