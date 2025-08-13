Котляревский о диете в «Северстали»: «Не было сахара, а как без него кофе пить? Нашел лазейку – брал у массажистов. Всегда ел то, что хотел»

Михаил Котляревский рассказал о диете, с которой столкнулся в «Северстали».

28-летний форвард перешел в клуб из Череповца из «Трактора» по ходу прошлого сезона. В июле «Авангард » выменял игрока у «Северстали ».

– Известно, что Андрей Козырев уделяет большое внимание питанию в «Северстали».

– Мне запомнилось, что там не было сахара. Я постоянно искал в шкафах кусок сахара. Как это кофе без сахара пить? Потом нашел лазейку – у массажистов сахар был, я у них брал. Отказаться от сахара ради спорта не готов. Всегда ел то, что хотел. Если на ужин был салат и все строго – я шел и ел в другом месте.

– У вас никогда не было проблем с весом?

– Появились после 25 лет, когда уезжаю в отпуск. Мне нужно следить за питанием, но я лучше пробегу десять километров, а потом съем что-то вкусное, чем буду себя жестко ограничивать, – сказал нападающий омского клуба.